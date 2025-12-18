Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok | Son dakika haberleri

        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok

        MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 15:29 Güncelleme: 18.12.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM Parti'nin 4 Ocak'ta düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?" dedi.

        İHA'nın haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa ve yürürlükteki yasalar kapsamında herkesin gösteri, açık hava toplantısı yapmaya ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarında hakkı olduğunu belirtti.

        Bahçeli şunları kaydetti: "Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP'nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti'nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti'nin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda? DEM Parti'nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK'nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır. Bundan mülhem DEM Parti'yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının ‘Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum. 4 Ocak 2026'da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz. Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler