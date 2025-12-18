Okan Karacan gözaltına alındı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; GAİN Medya'ya yönelik, 'Kara para aklama', 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

Böylelikle; operasyon kapsamında gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Daha önce Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.