        Okan Karacan gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Okan Karacan gözaltına alındı

        Oyuncu ve sunucu Okan Karacan'ın, GAİN Medya soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi

        Giriş: 18.12.2025 - 09:20 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:33
        Okan Karacan gözaltına alındı
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; GAİN Medya'ya yönelik, 'Kara para aklama', 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu ve sunucu Okan Karacan da gözaltına alındı.

        Böylelikle; operasyon kapsamında gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

        Daha önce Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        #Okan Karacan
        #GAİN Medya
