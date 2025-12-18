Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!

        Kocaeli'nde çıkan kavgada yaralanan 3 kişiden Sultanbeyli Belediyespor'da forma giyen 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, sağ bacağının kesilme riski bulunduğu bildirildi. Polis, 3 kişiyi tabancayla vuran şüpheliyi arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:03 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nde olay, dün akşam saatlerinde İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi.

        İsmi öğrenilemeyen kişi ile Uğurcan Bekçi (27), Emre Kaan Bölek (27) ve İbrahim Aracı (31) arasında tartışma çıktı.

        Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi.
        Sultanbeyli Belediyespor’da forma giyen 27 yaşındaki Uğurcan Bekçi.

        SİLAHLA 3 KİŞİYE ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce silahlı kişi, 3 kişiye de tabancayla ateş açtı. Olayda, Bekçi, Bölek ve Aracı yaralandı, şüpheli ise kaçtı.

        FUTBOLCUNUN DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Uğurcan Bekçi’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        KAVGA, ALACAK MESELESİNDEN ÇIKMIŞ

        Kavgada ağır yaralanan Bekçi’nin Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Sultanbeyli Belediyespor’da top koşturduğu öğrenildi.

        İKİ KEZ KALBİ DURDU

        Uğurcan Bekçi’nin kasık kısmından yaralandığı, aşırı kan kaybettiği ve 2 kez kalbinin durduğu öğrenildi. Durumu kritik olan futbolcunun sağ bacağının da kesilme ihtimalinin olduğu belirtildi. Kavganın ise alacak meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

        Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi arıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Kan donduran cümle: Oğlunu öldürdüm gel cenazeni götür!
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı başladı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Sisli hava faciası! Dereye uçtu!
        Sisli hava faciası! Dereye uçtu!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Kocası il dışında çalışıyordu... 2 çocuk annesi vahşeti yaşadı!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?