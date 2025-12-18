ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
ABD Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışını duyurdu. Silah paketinin, 82 adet HIMARS füze sistemi ve 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) gibi silahları içerdiği ifade edildi. Çin tarafı ise söz konusu satışın Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.
ABD, Tayvan'a füzeler ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah satış paketini duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.
Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.
Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.
ÇİN'DEN TEPKİ
Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin, aralarında roket ve füze sistemleri ile dron ve helikopter yedek parçalarının bulunduğu, yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.
Çin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışına verilen onayın, ülkesinin iç işlerine aleni müdahale olduğunu, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.
Onayın, "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini savunan Sözcü Çın, özellikle ABD'nin, 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildirideki Tayvan'a silah satışını kademeli azaltacağı taahhüdüne aykırı olduğuna dikkati çekti.
Çın, ABD'ye Tayvan'ı silahlandırarak Ada'nın bağımsızlığı savunan ayrılıkçıları destekleme politikasına derhal son verme çağrısında bulundu.
Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerine de mesaj veren Çın, bağımsızlığı güç yoluyla elde etmeye çalışmanın Tayvan'ı "barut fıçısına" çevireceği, halkı cephede zayi edilecek asker gibi görmenin en büyük yıkımı Tayvan vatandaşlarına getireceği uyarısını yaptı.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir