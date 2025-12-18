Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı | Dış Haberler

        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı

        ABD Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışını duyurdu. Silah paketinin, 82 adet HIMARS füze sistemi ve 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) gibi silahları içerdiği ifade edildi. Çin tarafı ise söz konusu satışın Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD, Tayvan'a füzeler ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah satış paketini duyurdu.

        Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

        Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

        Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​

        REKLAM

        ÇİN'DEN TEPKİ

        Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin, aralarında roket ve füze sistemleri ile dron ve helikopter yedek parçalarının bulunduğu, yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

        Çin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışına verilen onayın, ülkesinin iç işlerine aleni müdahale olduğunu, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.

        Onayın, "tek Çin" ilkesini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin temelini oluşturan "Üç Ortak Bildiri"yi ihlal ettiğini savunan Sözcü Çın, özellikle ABD'nin, 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildirideki Tayvan'a silah satışını kademeli azaltacağı taahhüdüne aykırı olduğuna dikkati çekti.

        Çın, ABD'ye Tayvan'ı silahlandırarak Ada'nın bağımsızlığı savunan ayrılıkçıları destekleme politikasına derhal son verme çağrısında bulundu.

        Tayvan'da iktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerine de mesaj veren Çın, bağımsızlığı güç yoluyla elde etmeye çalışmanın Tayvan'ı "barut fıçısına" çevireceği, halkı cephede zayi edilecek asker gibi görmenin en büyük yıkımı Tayvan vatandaşlarına getireceği uyarısını yaptı.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çin
        #Tayvan
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Rutte güvenlik garantilerinin önemini vurguladı
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Kartal'ın soluna Piton!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler