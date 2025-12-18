ABD'den Tayvan'a 11 milyar dolarlık silah satışı

ABD, Tayvan'a füzeler ve insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere değeri yaklaşık 11 milyar dolar olan silah satış paketini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a ABD'nin, aralarında roket ve füze sistemleri ile dron ve helikopter yedek parçalarının bulunduğu, yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesine tepki gösterdi.

Çin Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Çın Binhua, yaptığı açıklamada, Tayvan'a silah satışına verilen onayın, ülkesinin iç işlerine aleni müdahale olduğunu, Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını zedelediğini belirterek bunu kınadı.