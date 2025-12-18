Okan Buruk'tan TFF'ye çağrı: Bunun yapan başkan hatırlanır!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı RAMS Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gruptaki birinci maçta Başakşehir gibi iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyleyerek, "Forma bir takım. Son maçında deplasmanda kazandılar. Grup maçlarının devamında muhtemel rakiplerimizden birine karşı kazanmak bizim açımızdan sevindirici. Devre arası değişiklikler yapacağımızı demiştik. Maça iyi başladık, golle başladık. Devamında girdiğimiz pozisyonlar vardı. İkinci gol şansını bulabilirdik. Onlar da gole yakın bir takımdı. Beraberlik şansına hep yakın oldular. Maalesef ikinci golü atamadık. İyi yanı beraberlik golünü de yemedik. Günay'ın da önemli kurtarışları oldu. Savunmamızın önemli müdahaleleri oldu. Daha az oynamış birkaç oyuncularımızla oynadık. Günün sonunda kazanmak güzel. Psikolojik anlamda her maçı kazanmak önemli ve değerli. Türkiye Kupası'na 3 puanla başladık, sevinçliyiz" diye konuştu.

Futbolcuların sonradan oyuna girmesiyle maça başlaması arasında bazı farklılıklar olduğunu ifade eden Buruk, "Ahmed'in maç başlaması, golü atması onun için daha iyiydi. Bugün performans anlamında iyi işler yaptı. Gökdeniz uzun süre oynamıyordu, çok koştu, çok mücadele etti. Arda’ya hep süre verdik. Kazımcan'a son dönemde süre verdik" şeklinde konuştu.

"TRANSFER DÖNEMİ KADRO YAPISIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİR DERS ALDIK" Transfer dönemi için kadro yapısıyla ilgili önemli ders aldıklarını ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Üst üste bir anda 8-9 oyuncumuzun eksilmesi bizim için ders oldu. Herkesin sağlam olduğunda kim oynayacak şeyi var. Kadromuzda çok elit oyuncular bulunuyor. Bazen de olmadığında herkes aynı anda olmayabiliyor. Dünyada birçok takımın başına geliyor. Bununla ilgili doğru veya yanlış eleştirildiğimiz yerler var. Kendi adımıza geriye dönüp yargıladığımızda kadro yapısıyla ilgili neyi daha iyi yapabilirdik diyebildiğimiz yerler var. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 28 Ocak'a kadar kadromuzu korumak zorundayız. İki önemli maça çıkacağız. Birçok takım da bunu söylüyor. Bu transfer döneminde takımlar '28 Ocak'a kadar beklemek zorundayız' diyor. Yeni formatın en sıkıntı yeri, oyuncu yazamıyorsunuz. En azından 1 oyuncu yazabilirdiniz. Belki önümüzdeki sene tartışılacak konulardan biri olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"ACİLEN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN İKİNCİ TAKIMLARIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ" Kadrolarındaki genç futbolcuların oynayabilmesi için ikinci takımın kurulup, liglerde yer alması gerektiğini vurgulayan Okan Buruk, "Bütün dünyanın uyguladığı tek bir şey var; ikinci takımlar. Kiraya verdiğimiz oyunculardan hiçbir şekilde yararlanamadık. Genel olarak yüzde 80-90 giden oyuncular daha da kötü bir şekilde dönüyorlar. Çünkü sizin kontrolünüzde değil. Bazen süre bulamıyorlar, her şey farklı. Aynı oyunu oynamıyorsunuz, aynı antrenmanı yapmıyorsunuz. O yüzden acilen Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ikinci takımların artık 3. Lig mi olur, 2. Lig mi olur buralardan lige girip, başlamasını istiyoruz. Böyle bir şey olursa Galatasaray olarak bu sistemin içerisinde olmak isteriz. Oyuncu yetiştiren liglerin hepsinde var. Bu milat da olur. Bunu yapan federasyon başkanı da 5-10 sene sonra bunu yapan adam olarak hatırlanır. Buradan tavsiye olarak söylemek istiyorum. Kiralığa gönderdiğimiz oyuncuların geri dönüşlerinde olumlu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.