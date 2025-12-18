İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde başlattığı ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

ALEYNA TİLKİ, İREM SAK, DANLA BİLİC, MÜMMİNE SENNA YILDIZ GÖZALTINA ALINDI

Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomenleri; Danla Bilic ile Mümmine Senna Yıldız, gözaltına alınarak İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümmine Senna Yıldız, ifadeleri alındıktan sonra saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tilki, Bilic, Sak ve Yıldız, saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ADRESLERİNDE BULUNAMADI

Öte yandan; soruşturma kapsamındaki şüpheliler; oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve yazar Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamadı.

REKLAM

HAKLARINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ayrıca, soruşturma kapsamında; yurt dışında bulunan manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.