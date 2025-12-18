Çocuk ve genç enerjisi ile BES'te bambaşka bir hikaye yazılıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu yıl Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonlarının ortalama getirisinin yüzde 50'yi geçtiğini belirterek şu bilgileri verdi: "Bu getiriden faydalanılması için gerekli olan fon seçiminde ise daha istediğimiz seviyeye gelemedik. Standart fonlarda kalınıyor. Özellikle 2018 sonrası Türkiye'nin ekonomik modelinde farkı uygulamalar oldu. Reel getirinin olmadığı mevduat getirilerinin enflasyonun altında kaldığı dönemlerdi. O yıllarda fon seçimi nedeniyle sistem de büyüyemedi. O dönem hisse fonlar aşırı yükseldi. Sonrasında ise altın ve kıymetli madenler hareketlendi. Yeni ekonomik program ile birlikte ise TL enstrümanların getirisi son 2.5 yıldır arttı. Sektör bundan faydalandı. "

TÜRK LİRASI, ALTIN VE HİSSE

Sincek'ın şu anki veriler ışığında önerdiği portföy dağılımı ise Türk Lirası bono ve tahvil fonları, altın ve sektör bazlı hisse fonları. Sincek, TL getirisinin hala çok yüksek olduğunu portföylerde yüzde 30 ile 50'si oranında bu fonlardan taşınabileceğini altın ve gümüş ağırlıklı fonlar ile hisse fonlarının eşit dağıtılabileceğini kaydetti. Sincek hisse fonlarının BES fonları toplamında yüzde 35-40'larda olan ağırlıklarının yüzde 17-18'lere gerilediğini anlatarak ancak bu fonların getirisinin enflasyon ve faizdeki düşüşe paralel yükselebileceğini kaydetti. Ancak Sincek yine de Türk Lirası tahvil bono fonlarının iyi olan getirisinin haziran ayına kadar sürebileceğini söyledi.

Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) büyüklüğünün 2 trilyon lirayı geçtiğini ifade ederek "18 yaş altının da devreye girmesiyle birlikte bambaşka bir hikaye yazılıyor. 1 milyon 800 bin 18 yaş altı genç ve çocuk 80 milyar TL'lik birikime ulaştı. Öyle ki 18 yaş altı genç ve çocukların birikimi çalışanların otomatik olarak sisteme alındığı Otomatik Katılım Sistemi'ni yakaladı. Biz evlatlara daha çok değer veriyoruz, bu onu gösteriyor. Küçük tasarruflar büyüyor. Öyle ki 40-45 yılda 100 dolar karşılığı 1 milyon dolara ulaşmanızı sağlıyor. 55-60 yaşında bunu yapmak isterseniz aylık 13-15 bin dolar koymanız lazım. 30'lu yaşlarda 300, 40'lı yaşlarda bin dolarla aynı birikim ancak sağlarsınız" diye konuştu. SİSTEM İNANILMAZ BİR KAR PAYI SAĞLIYOR BES'te devlet katkısı tutarının 210 milyar TL olduğunun altını çizen Sincek, bu tutarın birikimin yüzde 10'u olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Bunun nedeni ilk 10 yılda devlet teşviki değil vergi iadesi yoluyla sağlanan fayda ve sisteme giriş çıkışların fazla olması. Sisteme girenlerin ilk sorduğu ne çıkacağı. Halbuki süre uzadıkça sistem kartopu etkisi ile inanılmaz bir kar payı sağlıyor."