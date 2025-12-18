Habertürk
        Son dakika: Konya haberleri: Çıkan yangında annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Çıkan yangında annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

        Konya'da bir yangın meydana geldi. Evde çıkan yangında annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar eve giren İbrahim Aysal, hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Fatma Aysal ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, kullanılmaz hale gelen evdeki yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 09:40 Güncelleme: 18.12.2025 - 09:40
        Annesini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti
        Konya'nın Akşehir ilçesinde evde çıkan yangında annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar eve giren İbrahim Aysal, hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen Fatma Aysal ise hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        BELİRLENEMEYEN NEDEN BİR YANGIN ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre yangın, akşam saatlerinde Konya'nın Akşehir ilçesinde tek katlı müstakil bir evde meydana geldi. İbrahim Aysal'ın oturduğu evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden İbrahim Aysal, evden dışarı çıktı.

        ANNESİNİ KURTARMAK İÇİN EVE GİRDİ

        Daha sonra annesi Fatma Aysal'ı kurtarmak için tekrar alevlerin arasına daldı.

        ALEVLER ARASINDA MAHSUR KALDI

        İddiaya göre panik içerisinde odalara giren İbrahim Aysal, girdiği odada alevler arasında mahsur kaldı. Bu sırada yangını fark edip gelen diğer kardeşi annesi Fatma Aysal'ı, evden çıkardı.

        ANNE, HASTANEYE KALDIRILDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen Fatma Aysal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler içeri girdiğinde İbrahim Aysal'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

        Aysal'ın cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

