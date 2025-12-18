Habertürk
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, ailesiyle birlikte yaşadığı evde başından tabancayla vurulmuş halede bulunan 16 yaşındaki A.C. isimli genç kız yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 08:02 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:54
        16 yaşında kız çocuğu... Evinde silahla vurulup öldürüldü!
        Kocaeli'nde olay, gece saat 22.00 sıralarında Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Dilber Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

        ODASINDA SİLAHLA BAŞINDAN VURULDU

        DHA'daki habere göre A.C. (16) isimli genç kız, ailesi tarafından odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde A.C.’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından A.C.’nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü.

        AİLESİNİN İFADESİ ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile üyeleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
