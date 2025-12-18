Habertürk
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası! | Son dakika haberleri

        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!

        İstanbul Şişli'de dün bir otomobilin yayalara çarptığı kazada dehşet yaşandı. Olayda Hakan Dündar ve Necmiye Kurtuluş Çelik hayatını kaybetti. Kaza sırasında Dündar'ın köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar da, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:13 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:13
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Şişli'de sürücü E.Y.’nin (64) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce motokurye İ.K.’ye (30) ardından kaldırımdaki yayalara çarptı.

        DHA'nın haberine göre kazada 2 kişi hayatını kaybetti; Yaralanan 6 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın (34) kadın kuaförü olduğu, ölen diğer kişinin ise Necmiye Kurtuluş Çelik (56) olduğu öğrenildi.

        Kaza sırasında Dündar’ın köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra 'Pablo' isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Kaza, dün saat 15.45 sıralarında Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters yöne girdi.

        Hakan Dündar
        Hakan Dündar

        Ters yönde ilerleyen otomobil önce seyir halindeki motosikletli kurye İ.K.’ye (30), ardından kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı. Olaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Necmiye Kurtuluş Çelik
        Necmiye Kurtuluş Çelik

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede tedavi altına alınan Necmiye Kurtuluş Çelik ile Hakan Dündar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan kazada yaralanan E.Y.(64), A.P.(30), U.B.(39), E.B.(62), Z.D.(76) ile H.H.A.'nın (24) tedavisi sürüyor. A.P.’nin ise ağır yaralandığı hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Motokurye İ.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        KÖPEĞİNİ GEZDİRİRKEN ARAÇ ÇARPTI

        Hayatını kaybedenlerden Hakan Dündar'ın Bozkurt Mahallesi’nde kadın kuaförlüğü yaptığı ve ölen diğer kişinin ise Necmiye Kurtuluş Çelik olduğu öğrenildi. Dündar’ın kaza sırasında köpeğini gezdirmek için kaldırımda yürüdüğü ortaya çıktı. Kazadan sonra 'Pablo' isimli köpeğin ise kaybolduğu bilgisine ulaşıldı. Necmiye Kurtuluş Çelik’in ise evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Dündar’ın bugün Feriköy’den, Çelik’in ise Levent’ten son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

        "HIZLA ÇARPTI"

        Kaza anında olay yerinde bulunan Nermin Fedakar, "Biz durakta bekliyorduk, ilk önce gri bir arabaydı sanırsam, inanılmaz, korkunç bir hızla çarptı. Sanırım motorluya kızdı. Motorlunun yan tarafını biçti, ondan sonra refüje çarpıp havaya taşları uçurdu. Korkunç bir patlama oldu. İnsanlar havadaydı, 6 kişi kesin vardı. Çok sayıda yaralı vardı. Motosikletliye kızdı, motorlunun arkasından yanından geldi aynasına vurdu. Motorlu ne olduğunu şaşırdı zaten. Ondan sonra refüje girdi şoke olduk" şeklinde konuştu.

        "MOTORCU SOLDA OLSA ONU DA EZECEKTİ"

        Salih Taş ise, "Gaza mı bastı anlayamadık, orada bir motorluya çarptı zaten. Motorcu biraz daha solda olsa büyük ihtimalle onu da ezecekti. Ondan sonra ters yönden geldi, taşları uçurdu. Burada 3 teyze vardı, bir genç kadın vardı, bilmiyorum onun durumu çok kritikti. 1 kişi ağaçların arasına uçmuştu, onun da bilinci kapalıydı. Bir de orada kafası taşa vuran kişi vardı, onun da bilinci yerinde değildi. 7 kişi vardı rahat" ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
