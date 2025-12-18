Habertürk
        Haberler Dünya Venezuela lideri Maduro, Trump'ın petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yanıt verdi | Dış Haberler

        Venezuela lideri Maduro, Trump'ın petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yanıt verdi

        Venezuela lideri Maduro, ABD Başkanı Trump'ın petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatının savaş yanlısı ve sömürgeci bir girişim olduğunu söyledi ve ABD halkının büyük çoğunluğunun Venezuela'ya yönelik olası bir müdahaleye karşı olduğunu yineledi. Maduro, "Kendi ülkemizin topraklarındayız, kendi yasalarımız ve haklarımız var. Bu bereketli toprakları ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaya çalışıyoruz. Savaşa hayır dedik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:00
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatının savaş yanlısı ve sömürgeci bir girişim olduğunu belirterek, "Gerçek niyet ortaya çıkmıştır: Egemenliği teslim edecek ve Venezuela’yı bir koloniye dönüştürecek kukla bir hükümeti dayatmak için bir rejim değişikliği hedeflenmektedir." dedi.

        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun!
        Venezuela'dan ABD'ye yanıt: Ne pahasına olursa olsun! Haberi Görüntüle

        Başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te konuşan Maduro, Trump'ın ülkesini hedef alan sözlerine ve petrol ticaretini değerlendirdi.

        Maduro, ABD halkının büyük çoğunluğunun Venezuela’ya yönelik olası bir müdahaleye karşı olduğunu yineleyerek, "Kendi ülkemizin topraklarındayız, kendi yasalarımız ve haklarımız var. Bu bereketli toprakları ve çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaya çalışıyoruz. Savaşa hayır dedik." ifadesini kullandı.

        Trump’ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin engellenmesi talimatına değinen Maduro, şunları söyledi:

        "Basitçe söylemek gerekirse bu, savaş yanlısı ve sömürgeci bir girişimdir. Bunu defalarca dile getirdik, gerçek niyet ortaya çıkmıştır: Egemenliği teslim edecek ve Venezuela’yı bir koloniye dönüştürecek kukla bir hükümeti dayatmak için bir rejim değişikliği hedeflenmektedir. Anayasa, egemenlik ve ülkemizin tüm zenginlikleri söz konusudur, bunu tek kelimeyle ifade ediyorum: Bu asla gerçekleşmeyecek, Venezuela hiçbir zaman, hiç kimsenin kolonisi olmayacak."

        Maduro, ABD’nin müdahalede bulunduğu Vietnam, Afganistan, Irak ve Libya’yı hatırlatarak, "Bu savaşlar gençlerin hayallerini yıktı. Bugün ise Güney Amerika ve Karayipler’de olası bir savaşa karşı, tüm Latin Amerika ve Karayip halkları buna karşı çıkıyor." dedi.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye de değinen Maduro, bölgede giderek artan gerginliği, tehditleri ve saldırıları görüşmede ayrıntılı biçimde paylaştığını söyledi.

        Trump’ın "Petrol haklarımızı, sahip olduğumuz her şeyi aldılar, artık bunu yapamayacaklar. Bunları geri istiyoruz." sözlerine tepki gösteren Maduro, şöyle konuştu:

        "ABD yönetimi, sözde kendilerine ait olan petrolün çalındığını öne sürüyor, Venezuela petrolünün, ülkenin tüm maden kaynaklarının ve altının kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Hatta daha önce benzeri görülmemiş şekilde, Venezuela topraklarının da onlara ait olduğunu ve derhal geri verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu zenginliklerin yegane ve meşru sahibi, yüzyıllar boyunca Venezuela’nın egemen halkıdır. Tüm bu zenginliklerin mutlak sahibi odur."

        "KORSANLARIN ZAMANI DEĞİLDİR"

        Maduro, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen petrol ticaretine devam edeceklerini vurgulayarak, "Korsanların zamanı değildir. Venezuela tüm ürünlerinin ticaretini sürdürmeye devam edecektir. Halkına ait olan petrolümüzün ve doğal zenginliklerimizin ticareti sürecektir." diye konuştu.

        En büyük kara sınır komşusu Kolombiya’ya seslenen Maduro, özgürlük kahramanı Simon Bolivar’ın ordusu altında birleşme çağrısında bulundu.

        Trump'tan Venezuela'ya "petrol haklarımızı geri istiyoruz" tehdidi

        Venezuela'ya, "yapmamaları gereken şeyleri yapmalarına izin vermeyecekleri" uyarısında bulunan Trump, "Tüm enerji haklarımızı elimizden aldılar. Kısa bir süre önce tüm petrolümüzü yasa dışı olarak aldılar." ifadelerini kullanmıştı.

        Trump, önceki günkü açıklamasında, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı verdiğini duyurmuştu.

