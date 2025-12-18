Habertürk
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Avrupa’da asgari ücret 5 yılda ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Avrupa’da asgari ücret 5 yılda ne oldu?

        Asgari ücret 2025 yılında geçen yıla göre yüzde 30 oranında arttı. Yılbaşında 708 Euro artış nedeniyle temmuz ayında 558 Euro'ya, bugün itibarıyla da 520 Euro'ya geriledi. Türkiye'de asgari ücret Euro bazında 2020 yılından bu yana yüzde 27 oranında artış kaydetti. 2020 yılında asgari ücrette Türkiye'nin gerisinde olan Karadağ, Letonya, Makedonya ve Sırbistan 2025 yılında bizi geçti, Bulgaristan ise bizi yakaladı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 18.12.2025 - 07:21 Güncelleme: 18.12.2025 - 07:21
        708 Euro ile başladı 520'ye düştü
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci toplantısını yapacak. TÜRK -İŞ’in bugünkü toplantıya da katılması beklenmiyor.

        TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma Hukuku Buluşmaları toplantısı öncesinde yapacağı açıklamada asgari ücretle ilgili son gelişmeleri değerlendirecek. Asgari ücretin daha sonraki toplantıda belli olması bekleniyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Asgari ücret geçen yıl yüzde 30 oranında artarak 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye yükseldi. Euro bazında ise 2024 yılı temmuz ayına göre yüzde 24,6 oranında arttı.

        Asgari ücret, yıllık belirlendiği yıllarda döviz bazında ocak ayında yüksek görünüyor ancak yılın ikinci yarısında önemli ölçüde geriliyor. Asgari ücret 2024 ve 2025’te yıllık olarak belirlendi. 2024 yılı ocak ayında 613 Euro olan asgari ücret temmuz ayında 568 Euro'ya geriledi. Asgari ücret 2025 yılına 708 Euro ile başladı. Cumhuriyet tarihinin döviz bazında en yüksek asgari ücreti belirlendi. Ancak, hem kurlardaki artış, hem de Euro'nun dolar karşısında da değer kazanması nedeniyle asgari ücret temmuz ayında 558 Euro'ya geriledi. Dünkü kur itibarıyla ise 520 Euro'ya düştü.

        TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRET EURO BAZINDA 5 YILDA YÜZDE 27 ARTTI

        Türkiye’de asgari ücret 2020 yılında 440 Euro düzeyinde idi. 2022 yılı ikinci yarısında 328 Euro'ya kadar geriledikten sonra 2023 yılında 501 Euro'ya 2024 başında 613 Euro'ya, 2025 başında ise 708 Euro'ya yükseldi. Temmuz ayındaki 558 Euro seviyesini dikkate aldığımızda asgari ücrette 2020 yılından bu yana kaydedilen artış yüzde 27 oranında kaldı.

        MAKEDONYA’DA ASGARİ ÜCRET YÜZDE 448 ARTTI

        Beş yıllık dönemde asgari ücrette en yüksek artış yüzde 448 ile Moldova’da yaşandı. Bu ülkede 2020’de 52 Euro olan asgari ücret bu yıl beşe katlanarak 285 Euro'ya yükseldi.

        Söz konusu dönemde asgari ücret artışı Karadağ’da yüzde 102, Arnavutluk’ta yüzde 92, Polonya’da yüzde 80, Sırbistan’da yüzde 80, Hırvatistan’da yüzde 78, Bulgaristan’da yüzde 77, Letonya’da yüzde 72, Romanya, Litvanya ve Makedonya’da yüzde 71 oranında arttı.

        Asgari ücret, enflasyonu düşük olan AB’nin önde gelen ülkelerinde de önemli artışlar kaydetti. Almanya’da yüzde 40, İrlanda’da yüzde 38, Portekiz’de yüzde 37, Hollanda’da yüzde 36, Yunanistan’da yüzde 35, Belçika’da yüzde 32, Lüksemburg’da yüzde 26, İspanya’da yüzde 25 oranında arttı.

        Avrupa’da sadece iki yıldır savaşta olan AB’ye aday ülke Ukrayna’da yerel para birimi ile belirlenen asgari ücret Euro bazında düştü. 2020’de 183 Euro olan Ukrayna’da asgari ücret bu yıl temmuz ayında 164 Euro'ya geriledi.

        BEŞ YILDA 4 ÜLKE TÜRKİYE’Yİ GEÇTİ

        2020 yılında AB üyesi ve aday ülkeler arasında Türkiye’den düşük asgari ücret uygulayan 6 ülke bulunuyordu. Bu yıl ise asgari ücretin Türkiye’den az olduğu ülke sayısı 2’ye düştü. Savaştaki Ukrayna ve Moldova’da asgari ücret Türkiye’nin altında bulunuyor.

        Beş yıllık dönemde, 2020’de Türkiye’nin gerisinde yer alan ülkelerden Letonya asgari ücreti 430 Euro'dan 740 Euro'ya Karadağ 331 Euro'dan 670 Euro'ya Makedonya 342 Euro'dan 584 Euro'ya Sırbistan 344 Euro'dan 618 Euro'ya çıkardı. Bulgaristan 2020’de 312 Euro olan asgari ücreti bu yıl 551 Euro'ya çıkartarak bizi yakaladı.

        Romanya’da asgari ücret 2020 yılında 466 Euro ile Türkiye seviyesinde iken bu yıl 797 Euro'ya çıkarak arayı açtı. Yine 487 Euro ile Türkiye’ye yakın olan Macaristan ise asgari ücreti 727 Euro'ya yükseltti.

        EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET LÜKSEMBURG’TA

        Avrupa’da en yüksek asgari ücret 2.704 Euro ile Lüksemburg’ta uygulanıyor. Bu ülkeyi İrlanda (2.282), Hollanda (2.246), Almanya (2.161), Belçika (2.112), Fransa (1.802), İspanya (1.381), Slovenya (1.278), Polonya (1.100), Litvanya (1.038), Yunanistan (1.027), Portekiz (1.015) ve Güney Kıbrıs (1000) izliyor.

