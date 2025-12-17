Habertürk
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli 10 isim!

        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en değerli 10 isim!

        Trendyol Süper Lig'de 2025'in son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Güncellemenin ardından Süper Lig'in en değerli Türk futbolcuları da belli oldu. İşte Süper Lig'in değerli 10 futbolcusu...

        Giriş: 17.12.2025 - 22:29 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:30
        1

        Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini kapsamlı bir şekilde güncelledi. Yapılan değerlendirme sonucunda birçok yıldız oyuncu değer kaybederken, bazı genç yetenekler ciddi çıkışlar yakaladı.

        2

        En çok değer kazanan oyuncu Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai (+4 milyon euro) olurken, en fazla değer kaybı yaşayan isim yine Trabzonspor’dan Andre Onana (-5 milyon euro) oldu.

        3

        Takımlar bazında Göztepe büyük bir yükseliş gösterirken en sert düşüş Fenerbahçe’de yaşandı.

        İşte Süper Lig'in değerli 10 futbolcusu:

        4

        Gabriel Sara (Galatasaray) - 20 milyon euro (-2 milyon euro)

        5

        En-Nesyri (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)

        6

        Edson Alvarez (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-2 milyon euro)

        7

        Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) - 22 milyon euro (-1 milyon euro)

        8

        Leroy Sane (Galatasaray) - 23 milyon euro (-2 milyon euro)

        9

        Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 24 milyon euro (-1 milyon euro)

        10

        Orkun Kökçü (Beşiktaş) - 25 milyon euro (-3 milyon euro)

        11

        Wilfried Singo (Galatasaray) - 28 milyon euro

        12

        Jhon Duran (Fenerbahçe) - 32 milyon euro (-3 milyon euro)

        13

        Victor Osimhen (Galatasaray) - 75 milyon euro

