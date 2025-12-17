Habertürk
        Beştepe'de duygulandıran kabul | Son dakika haberleri

Beştepe'de duygulandıran kabul

        Beştepe'de duygulandıran kabul

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini ve akrabalarını kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 17:04 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:04
        Beştepe'de duygulandıran kabul
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi.

        AA'da yer alan habere göre Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

        Hind Rajab'ın gerçek hikayesini konu alan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hind Rajab'ın aile fertleri de yer almıştı.

        Fısıltı, dünyanın vicdanına dönüştü
        Fısıltı, dünyanın vicdanına dönüştü
