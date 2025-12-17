Ankara'da, Zeynep ve Ünal Adıgüzel çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, 1.5 yaşındaki Melek Adıgüzel, geçen yıl 18 Mayıs'ta ailesinin götürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adıgüzel çifti gözaltına alınıp, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

MELEK İÇ KANAMADAN ÖLDÜ

22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp raporunda, Melek Adıgüzel'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ile gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Çift yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

"ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ"

Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Zeynep Adıgüzel tahliye edildi.

"ALLAH ŞAHİDİM BİR KERE VURDUM"

Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Adıgüzel ve taraf avukatları katıldı. Sanık son savunmasında, "Allah yukarıda şahidimdir ki ben kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka hiçbir şey yapmadım. Eğer bunun dışında bir şey yaptıysam, Allah beni burada cezalandırsın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.