        Melek Adıgüzel'i öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı

        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!

        Ankara'da darp edildiği ileri sürülen 1.5 yaşındaki Melek Adıgüzel'in ölümüne ilişkin davada tutuklu yargılanan babası Ünal Adıgüzel, 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan takdiri indirim uygulanarak, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, tutuksuz yargılanan annesi ise beraat etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 15:27 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:27
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Ankara'da, Zeynep ve Ünal Adıgüzel çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, 1.5 yaşındaki Melek Adıgüzel, geçen yıl 18 Mayıs'ta ailesinin götürdüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Adıgüzel çifti gözaltına alınıp, 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

        MELEK İÇ KANAMADAN ÖLDÜ

        22 Temmuz 2024 tarihli Adli Tıp raporunda, Melek Adıgüzel'in künt batın travmasına bağlı iç organ harabiyeti ile gelişen iç kanama sonucu öldüğü belirtildi. Çift yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

        "ANNESİ TAHLİYE EDİLDİ"

        Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasında anne Zeynep Adıgüzel tahliye edildi.

        "ALLAH ŞAHİDİM BİR KERE VURDUM"

        Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Adıgüzel ve taraf avukatları katıldı. Sanık son savunmasında, "Allah yukarıda şahidimdir ki ben kızıma sadece bir kez, tıraş ettirmek istemediği için sinirlendiğim anda vurdum. Bunun dışında kesinlikle başka hiçbir şey yapmadım. Eğer bunun dışında bir şey yaptıysam, Allah beni burada cezalandırsın. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

        TAKTİR İNDİRİMİ UYGULANDI

        Mahkeme heyeti, sanık Ünal Adıgüzel'e 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 14 yıl hapis cezası verdi. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü.

        Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuksuz sanık anne Zeynep Adıgüzel'in ise beraatine hükmedildi.

        #Melek Adıgüzel
        #Son dakika haberler
