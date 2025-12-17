İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!

İstanbul'da Bakırköy’de, caddede seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci (35) hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLLE SEYİR HALİNDEYDİ

DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyir halinde olan otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SOL KOLTUK ALTINDAN 2 KURŞUNLA VURULDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÜÇ MERMİ KOVANI BULUNDU

Bahçeci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi.

POLİS, ZANLININ PEŞİNDE

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.