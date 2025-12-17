Juventus'ta Kenan Yıldız belirsizliği! İngiliz devleri peşine düştü

Juventus'ta bu sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Kenan Yıldız'ın geleceği hakkında İtalya basınından flaş bir iddia geldi.

Milli yıldızın maaşında ciddi bir iyileştirme yaparak oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak isteyen Torino ekibinin şu ana kadar istediği sonuca ulaşamadığı kaydedildi.

Taraflar arasındaki görüşmeler çıkmaza girerken, şu an için müzakerelerin tamamen durduğu belirtildi.

CHELSEA VE ARSENAL PEŞİNDE

Konu ile ilgili şu ana kadar hem Juventus'tan hem de 20 yaşındaki oyuncudan açıklama gelmezken, Çizme basınına göre milli oyuncu için İngiltere'den iki dev kulüp devreye girdi. Chelsea ve Arsenal'in Kenan Yıldız için yoğun bir mesai harcadığı öne sürüldü.

Piyasa değeri 75 milyon Euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, bu sezon 25 maçta 9 gol atıp, 8 de asist yaptı.