Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!

İzmir Tire'de yaşayan S.B. ile Ş.B, 2023 yılının kasım ayında evlendi. Yaklaşık 2 yıl evli kalan çift, ağustos ayında geçimsizlik gerekçesiyle boşanma kararı aldı.

BİRBİRLERİNDEN NAFAKA İSTEDİLER

DHA'daki habere göre aile mahkemesi sıfatıyla Tire 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açıldı. Taraflar anlaşmalı boşanma için uzlaşma sağlayamadı ve birbirlerinden nafaka talep etti. 20 Kasım'da boşanma davasının ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya taraflar ve avukatları katıldı.

NAFAKA KARARI ÇIKTI

Duruşmada söz alan S.B.'nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz olduğunu belirtip, bu sebepten ötürü tedbir nafakası talebinde bulundu. Ş.B.'nin avukatı ise talebin reddinin verilmesini istedi. Tarafları dinleyen hakim, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını dikkate alarak pastane işleten Ş.B.'nin, S.B.'ye dava tarihinden itibaren aylık 5 bin liralık tedbir nafakasının yargılama kesinleşmesine kadar ödenmesine karar verdi.

"TEDBİR NAFAKASINDA KUSUR DAHİ ARANMAZ"

S.B.'nin avukatlarından A. İslam Gezer, "Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş maddi bir tedbirdir. Mahkemece tedbir nafakasına hükmedilirken, esas alınan temel unsur, tarafların sosyal ve ekonomik durumudur.