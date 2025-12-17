Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter'i suçlamaya devam etti

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

Tuğberk Yağız Gülter

İFADESİNDE; "KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR" DEDİ

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün 5 saat müşteki olarak ifade verdi. Savcılık ifadesinde Gülter'in; "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dedi.

Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor. Tuğyan Ülkem Gülter'in ayrıca; "Ablamın, Bircan'a (Dülger) yazdığı söylenen mesajları okuduğumda 'bunlar ablamın cümlesidir' dedim. Bence net olarak Ablam bu mesajları Bircan'a net olarak atmış. Annem camlardan her zaman korkar, hatta temizlikçi kadına bile ‘Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık’ der. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz" dediği öğrenildi dediği öğrenildi. "GÜLLÜ ABLANIN KIYAFETLERİNİ SATMIŞ" SHOW HABER'e konuşan Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın; Tuğberk Yağız Gülter'in ifade vermesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Aydın; "Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü. Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış. Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7 - 8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli" ifadelerini kullandı.