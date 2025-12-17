Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter'i suçlamaya devam etti - Magazin haberleri

        Ferdi Aydın, Tuğberk Yağız Gülter'i suçlamaya devam etti

        Güllü'nün kazaya değil, cinayete kurban gittiği iddialarıyla tanınan merhume şarkıcının patronu Ferdi Aydın; Tuğberk Yağız Gülter'i suçlamaya devam etti. Aydın, Gülter'in annesinin hayatının filmle çekilmesi için yapımcılarla görüştüğünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 11:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suçlamalarına devam etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz hafta; "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

        REKLAM
        Tuğberk Yağız Gülter
        Tuğberk Yağız Gülter

        İFADESİNDE; "KERVAN İÇİN ANNEMİ ÖLDÜREBİLİR" DEDİ

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, dün 5 saat müşteki olarak ifade verdi. Savcılık ifadesinde Gülter'in; "Ablam, hayatındaki erkek için etrafını siler. Ablam, Kervan'ı çok seviyordu. Annem, Kervan'ın evli olması ve amcasıyla yaşadığı diyalog nedeniyle araları bozuktu. Tuğyan, Kervan için her şeyi yapabilir. Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir" dedi.

        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.
        Aralık 2024'te bir açılışta çekilen fotoğrafta; sırasıyla Tuğyan Ülkem Gülter, Güllü, Kervan Eminoğlu ve Tuğberk Yağız Gülter yan yana görülüyor.

        Tuğyan Ülkem Gülter'in ayrıca; "Ablamın, Bircan'a (Dülger) yazdığı söylenen mesajları okuduğumda 'bunlar ablamın cümlesidir' dedim. Bence net olarak Ablam bu mesajları Bircan'a net olarak atmış. Annem camlardan her zaman korkar, hatta temizlikçi kadına bile ‘Aman dikkat et, ben görmeyeyim, ben çıktıktan sonra sen cama çık’ der. Görmeye dayanamaz, hiç kimseyi cama yaklaştırmaz" dediği öğrenildi dediği öğrenildi.

        "GÜLLÜ ABLANIN KIYAFETLERİNİ SATMIŞ"

        SHOW HABER'e konuşan Güllü'nün sahne aldığı mekânın sahibi Ferdi Aydın; Tuğberk Yağız Gülter'in ifade vermesinin ardından yeni açıklamalarda bulundu. Aydın; "Anneni morgda görmeden evin camını kırdıysan mutlaka sen bu işi biliyorsun. Ya evi toparlamaya gittin ya da evdeki altınları almaya gittin. Tuğberk, ortalık bu kadar yangın yeriyken film şirketleriyle de görüşmüş. Tuğberk, 50 milyon TL karşılığında bir film şirketiyle görüştü. Güllü ablanın 4 tane kıyafetini de satmış. Sultan'ın tutuklanması gerektiğini düşünüyorum. Bu en az 7 - 8 kişinin bildiği ve tasarladığı bir olay. Aileden vekalet istiyorum. Vesayeti bana verilmeli" ifadelerini kullandı.

        Ferdi Aydın, birkaç gün önce de Tuğberk Yağız Gülter ile ilgili olarak; "Bana çok yakınlarından bir bilgi geldi. Tuğberk, ayılıp bayılmaya başlamış Sultan itirafta bulundu diye... Çok yakınlarından duydum. Daha tutuklamaların devam edeceğini düşünüyorum. Güllü ablanın katilleri kimse, bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

        Eski sevgilisi konuştu
        Eski sevgilisi konuştu Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ferdi Aydın
        #Güllü
        #tuğberk gülter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Mahkemeden işsiz erkeğe 5 bin TL'lik nafaka kararı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        AB konut krizi için harekete geçti
        AB konut krizi için harekete geçti
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        Kriz 'Rafa' kalkmıyor!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri