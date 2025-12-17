Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.348,83 %-0,94
        DOLAR 42,7112 %0,03
        EURO 50,1547 %-0,06
        GRAM ALTIN 5.934,32 %0,42
        FAİZ 38,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 90,26 %3,24
        BITCOIN 87.050,00 %-0,80
        GBP/TRY 57,2672 %-0,10
        EUR/USD 1,1735 %-0,10
        BRENT 59,62 %1,19
        ÇEYREK ALTIN 9.702,62 %0,42
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Yargı kararları Yargıtay'ın işe iadede “samimiyet” kriteri - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Yargıtay'ın işe iadede “samimiyet” kriteri

        İşe iade davasını kazanan işçilerin işe başlatmama tazminatını alabilmesi için işçi çalışmayı kabul ettiği halde işverenin işe başlatmaması gerekiyor. Peki işveren işçiye tazminat ödememek için istemediği yerde işe başlatırsa işçi tazminat alabilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, Yargıtay'ın işe iadeye ilişkin kriterleri yazdı

        Giriş: 17.12.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yargıtay'ın işe iade kriterleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan işçiyi işten çıkartan işveren, işçinin yeterliliğinden, davranışlarından ya da işletmenin veya iş yerinin, işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep göstermek zorundadır. İşçi, işverenin gösterdiği sebebe itiraz ederek işe iade davası açabilir. Mahkeme işe iade kararı verirken, işe başlatmama durumunda ödenecek tazminat tutarını da tespit eder. İşveren işe başlatmama tazminatının yanı sıra işçinin boşta geçen sürelerinin dört aya kadar kısmı için doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarını da öder.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        REKLAM

        Uygulamada bazen işe iade davası sonuçlanıncaya kadar işçi daha iyi işe girdiği için eski işine dönmek istemiyor ama işe başlatmama tazminatını almak için işverene işe iade başvurusu yapıyor. Bazen de işveren gerçekte işçiyi işe almak istemediği halde tazminat ödememek için eskisinden daha kötü koşullarda ve daha düşük ücretle işe başlatma yoluna gidebiliyor.

        Yargıtay, yıllar içinde açılmış işe iade davalarında vermiş olduğu kararlarla bu konuda içtihat oluşturdu. Bu kararlar bir anlamda Yargıtay’ın işe iade kriterlerini oluşturuyor.

        İŞÇİ VE İŞVEREN İÇİN SAMİMİYET KRİTERİ

        Yargıtaya göre işçinin işe iade yönündeki başvurusu samimi olmalıdır. İşçinin gerçekte işe başlama niyeti olmadığı halde işe iade davasının sonuçlarından yararlanmak için yapmış olduğu başvuru geçerli bir işe iade başvurusu olarak değerlendirilemez. İşçinin süresi içinde işe iade yönünde başvurusunun ardından, işverenin daveti üzerine işe başlamamış olması halinde, işçinin gerçek amacının işe başlamak olmadığı kabul edilmelidir. Başka bir anlatımla, işçi işverene hiç başvurmamış gibi sonuca gidilmelidir.

        REKLAM

        SAMİMİ OLMAYAN İŞÇİ İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINI ALAMAZ, İHBAR VE KIDEM TAZMİNATINI ALABİLİR

        Bu durumda işverence yapılan iş akdinin feshi, geçerli bir fesih olarak değerlendirilir. Bunun sonucu olarak da işe iade davasında karara bağlanan işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakların talebi mümkün olmaz. Ancak, geçerli sayılan feshe bağlı olarak işçiye ihbar ve koşulları oluşmuşsa kıdem tazminatı ödenmelidir.

        İŞÇİ İŞTEN ÇIKARMADAN ÖNCEKİ DURUMUNA İADE EDİLMELİ

        Yargıtaya göre işverenin işe davete dair beyanının da ciddi olması gerekir. İşverenin işe başlatma amacı olmadığı halde işe başlatmama tazminatı ödememek için yapmış olduğu çağrı, gerçek bir işe başlatma daveti olarak değerlendirilemez.

        İşçinin yöntemine uygun bir şekilde işe başlatıldığından söz edilebilmesi için işverenin işçiyi işten çıkarmadan önceki durumuna iade etmesi gerekir. Gerçek anlamda işe başlatma, işçinin geçersiz sayılan fesih tarihindeki işinde veya ona benzer eşdeğer bir işte çalıştırılmasıyla sağlanabilir.

        REKLAM

        ÜCRETTEKİ ARTIŞLAR YANSITILMALI

        İşe iade davası sonunda işçinin sözleşmenin feshedildiği şartlarla eski işine dönmesi asıl ise de işe başlatma anına kadar işçi ücretlerine gelen artışlar ilave edilerek işe başlatılması ve mevzuata uygun olarak gerçekleşen ücret değişiklik ve indirimlerinin de işe başlatma anında dikkate alınması gerekir.

        İşçi eski coğrafi işyerine davet edilmelidir. İşe başlamak için işverene başvuran işçinin önceki işe veya işyerine işe iade olanağı kalmaması halinde işveren, öncelikle iş şartlarında esaslı değişiklik yaratmadan iş teklifi yapmalı. Bu olanak yoksa o zaman kanuna uygun şekilde değişiklik teklifinde bulunmalıdır. İşçinin işverenin yeni iş teklifini kabul etmemesi durumunda, iş şartlarında esaslı değişiklik yoksa veya işverenin değişiklik teklifi hakkını kötüye kullanması söz konusu değilse işçinin işe iade başvurusunda bulunmadığı ve geçersiz sayılan feshin geçerli hale geldiği kabul edilmelidir.

        İşverenin yeni iş teklifi iş şartlarında esaslı değişiklik yaratıyorsa işveren kanuna uygun şekilde değişiklik feshine gitmelidir. Bu durumda değişiklik geçerli nedene dayanacağından, bu fesih tarihi itibarıyla işçiye kıdem ve ihbar tazminatları ile boşta geçen süre için 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ödenmeli. Ancak işe başlatmama tazminatı, işe başlatma koşulunun işçinin değişikliği kabul etmemesi nedeniyle gerçekleştiği dikkate alınarak ödenmemelidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yargıtay
        #işe iade
        #işe başlatmama tazminatı
        #kıdem tazminatı
        #ihbar tazminatı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Zemini kayan bina gecekonduya yaslandı
        Zemini kayan bina gecekonduya yaslandı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış