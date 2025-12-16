Antrenörden kadın hakeme saldırı! Sahaya girip tokat attı! Kocaeli İzmit'te oynanan bir maçta dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. İlçede U-12 Ligi'nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem 18 yaşındaki S.U.'ya saldırıp tokat attı. Gözaltına alınan antrenör, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çubuklu Balaspor yönetimi de, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu. Seçkin T.'nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi

Giriş: 16.12.2025 - 17:16

