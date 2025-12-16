Antrenörden kadın hakeme saldırı! Sahaya girip tokat attı!
Kocaeli İzmit'te oynanan bir maçta dehşete düşüren bir saldırı meydana geldi. İlçede U-12 Ligi'nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem 18 yaşındaki S.U.'ya saldırıp tokat attı. Gözaltına alınan antrenör, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çubuklu Balaspor yönetimi de, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu. Seçkin T.'nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde U-12 Ligi’nde oynanan müsabaka sırasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., kadın hakem S.U.’ya (18) saldırıp tokat attı.
DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Seçkin T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANTRENÖR SAHAYA GİRDİ
Olay, dün saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesindeki Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi. U-12 Ligi mücadelesinde Çubuklu Bala Spor ile Yuvam İzmit Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Müsabaka sırasında maçın hakemi S.U.’nun verdiği bir karar sonrası, Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T. sahaya girdi.
GÖZALTINA ALINDI
Seçkin T., kadın hakeme tokat attı. Çevredekiler antrenöre müdahale ederken, hakem Seçkin T. bölgeden uzaklaştı. Antrenörün hakeme saldırdığı anlar cep telefonuyla görüntülenirken, olayın ardından S.U. şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Seçkin T., emniyetteki sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi.
2019'DA DA BİR HAKEME COPLA SALDIRMIŞ
Öte yandan Çubuklu Balaspor yönetimi, antrenörle ilişiklerini kestiklerini duyurdu. Seçkin T.’nin 2019 yılında da bir hakeme copla saldırdığı belirtildi.