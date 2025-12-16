Habertürk
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!

        Bursa'da, 3 katlı binada 28 yaşındaki Kübra Aybey'in giriş katındaki dairede yatağında, babası 55 yaşındaki Nazmi Aybey'in ise çatı katında asılı halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Baba-kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ile belli olacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 16.12.2025 - 15:55
        Bursa'da kan donduran olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

        3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i (28) yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i (55) ise çatı katında asılı halde buldu.

        BABA KIZIN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

        3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi.

        MAHALLE SAKİNLERE KONUŞTU

        Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

        BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

        Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

        Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

