Hatay'da yürek yakan olay, 2 Aralık'ta, Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahili’nde yaşandı. Sabah saatlerinde Refik Sahiloğulları (57), balıkçı teknesiyle denize açıldı.

BALIKÇI TEKNESİ BOŞ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre Sahiloğulları’ndan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİ 252 KM SÜRÜKLENDİ

Refik Sahiloğulları’nın 13 gün sonra KKTC'deki Girne’ye bağlı Karşıyaka ilçesinde bulunan Şirinyalı mevkiinde, Samandağı'na 252 km uzaklıkta, denizde kayalıklar üzerinde cansız bedeni bulundu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Refik Sahiloğulları’nın cenazesi, işlemlerin ardından Samandağ ilçesine getirilerek Ciğdede Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.