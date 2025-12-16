Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatay haberleri: 13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle açıldığı denizde kaybolduktan 13 gün sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarında cansız bedeni bulunan balıkçı 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları, gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:04 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yürek yakan olay, 2 Aralık'ta, Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahili’nde yaşandı. Sabah saatlerinde Refik Sahiloğulları (57), balıkçı teknesiyle denize açıldı.

        BALIKÇI TEKNESİ BOŞ BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre Sahiloğulları’ndan bir daha haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde başka bir balıkçı tarafından boş halde bulundu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı botlar, dalış timleri ve kıyı ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

        CANSIZ BEDENİ 252 KM SÜRÜKLENDİ

        Refik Sahiloğulları’nın 13 gün sonra KKTC'deki Girne’ye bağlı Karşıyaka ilçesinde bulunan Şirinyalı mevkiinde, Samandağı'na 252 km uzaklıkta, denizde kayalıklar üzerinde cansız bedeni bulundu.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Refik Sahiloğulları’nın cenazesi, işlemlerin ardından Samandağ ilçesine getirilerek Ciğdede Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hatay
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"