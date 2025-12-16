Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü

Habertürk
        Hatay'da İskenderun Teknik Üniversitesi'nden (İSTE) Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi'nde Hint-Pasifik kökenli Liomera rugipes isimli kırmızımsı mor renkte, oluklu bir yengeç türünün ilk kez görüldüğünü açıkladı

        Giriş: 16.12.2025 - 10:52 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:52
        İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, İskenderun Körfezi'nde yaptıkları bilimsel çalışmalarda rastladıkları bulgulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Özcan, körfezde yeni bir yengeç türünün tespit edildiğini kaydetti.

        Hint-Pasifik kökenli Liomera rugipes isimli kırmızımsı mor renkte, oluklu bir yengeç türünün körfezde ilk kez görüldüğünü anlatan Özcan, bu bulgunun Akdeniz’de son yıllarda hız kazanan 'tropikleşme' sürecinin somut göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

        Prof. Dr. Tahir Özcan, bu yıl içerisinde Türkiye kıyıları için ilk kez kaydedilen Liomera rugipes adlı yengeç türünün yanı sıra, daha önce Antalya Körfezi kıyılarında bildirilen bir başka yabancı türün varlığının da yeniden kayıt altına alındığını hatırlatarak, "Kıyılarımızda rapor edilen yabancı türlerin büyük bölümünün Hint-Pasifik kökenli, bu türlerin çoğunlukla Süveyş Kanalı ya da deniz trafiği yoluyla Akdeniz’e giriş yaptığını söyleyebilirim. Dörtyol ve Karataş bölgesinde balıkçı ağlarına takılarak ilk kez tespit ettiğimiz bu Liomera rugipes adlı yengeç türü elimize iki bireyi geçti. 2 santimetre büyüklüğünde popülasyonunda artacağını tahmin ediyoruz. Bilimsel kayıtlarımıza da girmiş bulunuyor" dedi.

        TÜRKİYE DENİZLERİNE 45 YABANCI YENGEÇ VE KARİDES TÜRÜ GİRDİ

        Prof. Dr. Özcan, Türkiye denizlerine şu ana kadar 45 yabancı yengeç ve karides türünün giriş yaptığının rapor edildiğini belirterek, "Özellikle Akdeniz limanlarındaki yoğun deniz trafiği, Türkiye kıyılarının Süveyş Kanalı’na yakınlığı ve artan deniz suyu sıcaklıklarının, yabancı türlerin başta İskenderun Körfezi olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşmesini ve yoğun popülasyonlar oluşturmaya devam ediyor.

        Akdeniz, tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir tropikleşme dönüşümü yaşıyor. Günümüzde Akdeniz’de binden fazla yabancı tür tespit edildi. Her yıl ortalama 4-7 yeni yabancı tür raporlanıyor ve bu türlerin yaklaşık yarısı kalıcı popülasyonlar oluşturuyor. Özellikle Levant Denizi kıyısında yer alan İskenderun, Mersin ve Antalya körfezleri bu süreçten en fazla etkilenen bölgeler" diye konuştu.

