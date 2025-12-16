Fenerbahçe'de Tedesco farkı: İstatistiklerde zirveye çıktı!

Domenico Tedesco’nun göreve geldiği Eylül 2025’ten bu yana Fenerbahçe; Süper Lig’de en fazla puan toplayan, gol atan, şut çeken ve en fazla gol beklentisi üreten takım olurken Tedesco geldiğinden bu yana yenilgisiz liderliğini de istatistiklerle pekiştirdi.