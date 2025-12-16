Fenerbahçe'de Tedesco farkı: İstatistiklerde zirveye çıktı!
Eylül 2025'te Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinden bu yana Fenerbahçe, Süper Lig'de en fazla puan (29), gol (30), toplam şut (246), isabetli şut (98) ve beklenen gol (27.6 xG) üreten takım konumunda yer alıyor. İşte göreve başladığından bu yana Tedesco'nun Fenerbahçe'si...
Domenico Tedesco’nun göreve geldiği Eylül 2025’ten bu yana Fenerbahçe; Süper Lig’de en fazla puan toplayan, gol atan, şut çeken ve en fazla gol beklentisi üreten takım olurken Tedesco geldiğinden bu yana yenilgisiz liderliğini de istatistiklerle pekiştirdi.
TEDESCO DÖNEMİNDE LİGİN ZİRVESİ
Domenico Tedesco'nun göreve başladığı Eylül 2025'ten bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (29), gol atan (30), toplam (246) ve isabetli (98) şut çeken ve beklenen gol değeri üreten (27.6 xG) takım Fenerbahçe.
REKOR SERİ 15 GALİBİYET
Konyaspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçında toplam 19 gol atarak kazanan Fenerbahçe (ortalama 3.8), bu rekabette daha uzun bir galibiyet serisini en son Haziran 1989-Kasım 2015 arasında yaşadı (15G).
LİGDE TEK NAMAĞLUP TAKIM
Süper Lig'de bu sezon namağlup tek takım olan Fenerbahçe (10G 6B), 2005/06'dan bu yana ilk kez bir sezonun ilk 16 karşılaşmasını yenilgisiz geçti (20 maç).
İLK YARIDA LİG ZİRVESİ: FENERBAHÇE
Bu sezon bir Süper Lig maçının ilk yarısında en fazla isabetli şut çeken (8) ve en yüksek beklenen gol değeri üreten (2.53 xG) takım Fenerbahçe oldu.
KAZANDIĞI MAÇLARDA GOL ORTALAMASI LİDERİ
Bu sezon Süper Lig'de kazandığı maçlarda en yüksek gol ortalamasına sahip takım Fenerbahçe (3.1; 31 gol/10 galibiyet).
TALISCA’DAN GOL ZİRVESİ
Süper Lig'e döndüğü Şubat 2025'ten bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anderson Talisca (17), bu dönemde Bilal Boutobba ile birlikte ceza sahası dışından ağları en fazla havalandıran isim konumunda (5).