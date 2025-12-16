Avustralya Başbakanı Albanese Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtti.

Avustralya Federal Polisi (AFP) Komiseri Krissy Barrett, 14 Aralık'taki saldırıya ilişkin basına yaptığı açıklamada 50 yaşındaki şüphelinin vurularak öldürüldüğünü, 24 yaşındaki yaralı saldırganın da hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Hastanede tedavi altındaki şüphelinin ciddi suçlamalarla karşı karşıya olacağını söyleyen Barrett, soruşturmanın erken aşamasında olduklarını ve süreci etkileyecek bilgileri paylaşamayacaklarını kaydetti.

Barrett, "terör örgütü DEAŞ'tan etkilenilerek" bu saldırının düzenlendiğini söyleyerek "Bunlar, bir terör örgütünü benimseyenlerin eylemleridir, bir dini benimseyenlerin değil." ifadesini kullandı.

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada şüphelilerin kasımda Filipinlere gittiklerini, bu konunun araştırılacağını, soruşturma kapsamında 24 yaşındaki şüphelinin aracından "el yapımı" terör örgütü DEAŞ flamalarının ele geçirildiğini aktardı.

"GERÇEK BİR KAHRAMAN"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise yaptığı açıklamada saldırganlardan birinin elinden silahını alan ve aldığı yaralar nedeniyle tedavisi süren Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i hastanede ziyaret ettiğini, aile üyeleriyle tanıştığını belirtti.