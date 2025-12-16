Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatice'yi arabada boğdu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!

        Erzurum'da, tartıştığı eşi 24 yaşındaki Hatice Agcakale Buzlak'ı boğarak öldürüp aracın bagajına koyan, ardından intihar girişiminde bulunan ve yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan 21 yaşındaki Ali Osman Buzlak'ın, "hakaret ve aldatma" iddiaları telefon kayıtlarıyla çürütüldü. İşte mahkemenin gerekçeli kararı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 07:39 Güncelleme: 16.12.2025 - 07:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da kan donduran olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak (21), bahçede park halindeki otomobilde, eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) ile tartıştı.

        EŞİNİN CESEDİNİ BAGAJA KOYDU

        DHA'daki habere göre Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi ile eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, boğaz ve bileklerini kesti.

        GENÇ KADININ CESEDİ BAGAJDAN ÇIKTI

        Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS ALDI

        Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Ali Osman Buzlak hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

        GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI

        Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, katılan, müşteki ve tanık beyanları, görüntü izleme, otopsi ve kolluk tutanakları, olay yeri, adli tıp ve bilirkişi raporları yer aldı. Kararda, mahkemenin kabul kısmıyla ilgili şunlar kaydedildi:

        "Maktul ile sanığın ailelerinin haberi olmadan 9 Ocak'ta resmi nikahla evlendikleri ancak evlilik sürecinde yaşadıkları tartışmalar nedeniyle maktulün sanıktan boşanmaya karar verdiği ve boşanma davası açtığı fakat daha sonra davadan feragat ettiği, sanığın olay tarihinden kısa süre önce arkadaşlarıyla gezmeye gittiği, sanığın olay tarihinde maktulle görüşmek istediği fakat maktulün kabul etmediği ancak sanığın maktulün annesini arayarak görüşmekte ısrar etmesi üzerine görüşmeyi kabul ettiği, araçla Erzurum Şehir Hastanesi otoparkına gittikleri ve konuşmaya başladıkları, tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü, sanığın maktule yönelik eylemini itiraf ettiği ve olayın bu şekilde gerçekleştiği mahkememizin kabulüdür."

        "KAYITLARDA ALDATMA, HAKARET, TEHDİT YOK"

        Kararda, "Sanığın cep telefonunda yapılan teknik inceleme neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda, maktulle sanık arasındaki mesaj kayıtları ve telefondaki görüntüleri içerisinde hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI"

        Olayın değerlendirilmesiyle ilgili ise şöyle denildi: "Sanığın eyleminin maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi ve aldattığını söylemesi üzerine yani maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işlendiği hususunda somut bir delil bulunmadığından bu yöndeki beyanlarına itibar edilmediği, bu kapsamda yasal koşullar oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        "Rusya Donbas'ı ele geçirirse kale düşer"
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        Dilovası'nda ihmaller zinciri
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        İki maçta 8 gol sıfır taviz!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu