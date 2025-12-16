Erzurum'da kan donduran olay, 16 Nisan'da saat 22.00 sıralarında Erzurum Şehir Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Ali Osman Buzlak (21), bahçede park halindeki otomobilde, eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) ile tartıştı.

DHA'daki habere göre Ali Osman Buzlak, tartışmanın büyümesi ile eşini otomobilde elleriyle boğdu. Ailelerinden gizli 9 Ocak'ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp, boğaz ve bileklerini kesti.

Aracı ile uzaklaşan Buzlak, bir süre sonra Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Osman Buzlak Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobilde yapılan aramada Hatice Agcakale Buzlak'ın cansız bedeni bulundu.

Erzurum 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdığı tutuklu sanık Ali Osman Buzlak hakkındaki kararın gerekçesini açıkladı.

Gerekçeli kararda, sanık savunmaları, katılan, müşteki ve tanık beyanları, görüntü izleme, otopsi ve kolluk tutanakları, olay yeri, adli tıp ve bilirkişi raporları yer aldı. Kararda, mahkemenin kabul kısmıyla ilgili şunlar kaydedildi:

"Maktul ile sanığın ailelerinin haberi olmadan 9 Ocak'ta resmi nikahla evlendikleri ancak evlilik sürecinde yaşadıkları tartışmalar nedeniyle maktulün sanıktan boşanmaya karar verdiği ve boşanma davası açtığı fakat daha sonra davadan feragat ettiği, sanığın olay tarihinden kısa süre önce arkadaşlarıyla gezmeye gittiği, sanığın olay tarihinde maktulle görüşmek istediği fakat maktulün kabul etmediği ancak sanığın maktulün annesini arayarak görüşmekte ısrar etmesi üzerine görüşmeyi kabul ettiği, araçla Erzurum Şehir Hastanesi otoparkına gittikleri ve konuşmaya başladıkları, tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü, sanığın maktule yönelik eylemini itiraf ettiği ve olayın bu şekilde gerçekleştiği mahkememizin kabulüdür."

"KAYITLARDA ALDATMA, HAKARET, TEHDİT YOK"

Kararda, "Sanığın cep telefonunda yapılan teknik inceleme neticesinde düzenlenen bilirkişi raporunda, maktulle sanık arasındaki mesaj kayıtları ve telefondaki görüntüleri içerisinde hakaret, tehdit, saldırganlık, aldatma içerikli herhangi bir kayda rastlanılmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANMADI"

Olayın değerlendirilmesiyle ilgili ise şöyle denildi: "Sanığın eyleminin maktulün kendisine ve ailesine hakaret etmesi ve aldattığını söylemesi üzerine yani maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız fiilin doğurduğu öfke veya şiddetli elemin etkisiyle işlendiği hususunda somut bir delil bulunmadığından bu yöndeki beyanlarına itibar edilmediği, bu kapsamda yasal koşullar oluşmadığından haksız tahrik hükümleri uygulanmamıştır."