Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 40 bin dolarlık saat ünlü dolandırıcı Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        40 bin dolarlık saat ünlü dolandırıcı Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!

        Dolandırıcılıkta "Pes" dedirten bir yöntem, yıllar sonra yeniden kullanıldı. İstanbul Bakırköy'de bir satıcı, 40 bin dolar değerindeki saatini, gözlerinin önünde kurulan ustaca bir tuzakla kaybetti. Saat, müştekinin gözleri önünde ofisteki dolaba konuldu. Satıcı, saatin güvende olduğunu düşünürken, şüpheli daha önceden dolaba denk gelecek şekilde delinen duvarın arkasından saati alarak kayıplara karıştı. Ortaya çıkan yöntem, 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun, 'Kunduzi' taktiğini hatırlattı

        Giriş: 16.12.2025 - 09:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 1980’li yıllara damga vuran ünlü dolandırıcı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun ‘Kunduzi’ yöntemi, yıllan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Aynı yöntemle bir vatandaşın 40 bin dolar değerindeki saati kaybedildi.

        DEĞERLİ SAATİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ALDI

        Olay, 5 Aralık’ta Bakırköy’de meydana geldi. Saat satışı yapan T.Y.D., kendisini arayan ve alıcı olduğunu söyleyen kişiyle buluşma ayarladı. Şüphelinin sözde ofisine giden T.Y.D., yanında 40 bin dolar değerindeki saati de götürdü. Ofiste yapılan görüşmede şüpheli, saati inceleyerek satın alacağını söyledi ve saati müştekinin gözleri önünde dolaba koydu.

        REKLAM

        DELİK DUVARIN ARKASINDAN SAATİ ALIP KAÇTI

        Şüpheli, müştekiyi sohbetle oyaladıktan sonra tuvalete gideceğini söyleyerek ofisten çıktı. Saatin dolapta olduğunu düşünen T.Y.D., kurulan tuzağı fark edemedi.

        Ancak şüpheli, daha önceden dolaba denk gelecek şekilde duvarı delmiş, saati bu gizli boşluktan alarak kaçmıştı. Duvardaki delik ise “Burada sigara içilmez” tabelasıyla gizlenmişti.

        GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

        Saatlerce ofiste bekleyen T.Y.D., dolabı açtığında saatin yerinde olmadığını ve duvarın arkasından delinmiş olduğunu fark etti. Dolandırıldığını anlayan müştekinin şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin gizli duvardan saati alarak kaçtığı anlar net şekilde görüldü.

        İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Y.Ç. (55) ile olayı organize ettiği tespit edilen C.E. (51) yakalandı. C.E.’nin 11 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        80’LERE DAMGA VURAN 'RAKİ'NİN 'KUNDUZİ' YÖNTEMİ

        Bu dolandırıcılık yöntemi, kamuoyunda 1980’li yılların ünlü dolandırıcısı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun, yıllarca konuşulan dolandırıcılık yöntemini akıllara getirdi. Sülün Osman’dan sonra Türkiye’nin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Zobu, döviz bulundurmanın suç olduğu yıllarda zenginleri hedef alıyordu.

        ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI

        Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafını da tutarak iki mekân arasında deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor, dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor, ardından yan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu. Bu yönteme ‘Kunduzi’ adını veren Zobu’nun onlarca kişiyi bu şekilde dolandırdığı biliniyor.

        İyi derecede İngilizce konuşan ve kılıktan kılığa giren Güney Zobu’nun, bir dönem Amerikan subayı kıyafetiyle Hilton Oteli’nde dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’i bile Amerikan subayı olduğuna inandırarak kandırdığı iddia edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        "Oynamak istediğimiz sisteme hazırız!"
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Yılbaşı için hindi fiyatları belli oldu
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Sanayi sektöründe istihdam azalıyor
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        Trump: Şara'ya hala güveniyorum
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        "ABD ile farklı görüşlere sahibiz"
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        F.Bahçe'den dört dörtlük galibiyet!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!