40 bin dolarlık saat ünlü dolandırıcı Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
Dolandırıcılıkta "Pes" dedirten bir yöntem, yıllar sonra yeniden kullanıldı. İstanbul Bakırköy'de bir satıcı, 40 bin dolar değerindeki saatini, gözlerinin önünde kurulan ustaca bir tuzakla kaybetti. Saat, müştekinin gözleri önünde ofisteki dolaba konuldu. Satıcı, saatin güvende olduğunu düşünürken, şüpheli daha önceden dolaba denk gelecek şekilde delinen duvarın arkasından saati alarak kayıplara karıştı. Ortaya çıkan yöntem, 1980'li yılların ünlü dolandırıcısı 'Raki' lakaplı Güney Zobu'nun, 'Kunduzi' taktiğini hatırlattı
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 1980’li yıllara damga vuran ünlü dolandırıcı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun ‘Kunduzi’ yöntemi, yıllan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Aynı yöntemle bir vatandaşın 40 bin dolar değerindeki saati kaybedildi.
DEĞERLİ SAATİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ALDI
Olay, 5 Aralık’ta Bakırköy’de meydana geldi. Saat satışı yapan T.Y.D., kendisini arayan ve alıcı olduğunu söyleyen kişiyle buluşma ayarladı. Şüphelinin sözde ofisine giden T.Y.D., yanında 40 bin dolar değerindeki saati de götürdü. Ofiste yapılan görüşmede şüpheli, saati inceleyerek satın alacağını söyledi ve saati müştekinin gözleri önünde dolaba koydu.
DELİK DUVARIN ARKASINDAN SAATİ ALIP KAÇTI
Şüpheli, müştekiyi sohbetle oyaladıktan sonra tuvalete gideceğini söyleyerek ofisten çıktı. Saatin dolapta olduğunu düşünen T.Y.D., kurulan tuzağı fark edemedi.
Ancak şüpheli, daha önceden dolaba denk gelecek şekilde duvarı delmiş, saati bu gizli boşluktan alarak kaçmıştı. Duvardaki delik ise “Burada sigara içilmez” tabelasıyla gizlenmişti.
GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ
Saatlerce ofiste bekleyen T.Y.D., dolabı açtığında saatin yerinde olmadığını ve duvarın arkasından delinmiş olduğunu fark etti. Dolandırıldığını anlayan müştekinin şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin gizli duvardan saati alarak kaçtığı anlar net şekilde görüldü.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen Y.Ç. (55) ile olayı organize ettiği tespit edilen C.E. (51) yakalandı. C.E.’nin 11 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
80’LERE DAMGA VURAN 'RAKİ'NİN 'KUNDUZİ' YÖNTEMİ
Bu dolandırıcılık yöntemi, kamuoyunda 1980’li yılların ünlü dolandırıcısı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun, yıllarca konuşulan dolandırıcılık yöntemini akıllara getirdi. Sülün Osman’dan sonra Türkiye’nin en bilinen dolandırıcılarından biri olan Zobu, döviz bulundurmanın suç olduğu yıllarda zenginleri hedef alıyordu.
ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞTI
Zobu, kiraladığı ofisin yan tarafını da tutarak iki mekân arasında deldiği duvar arasına iki taraflı kasa yerleştiriyor, dövizi müşterinin gözleri önünde kasaya koyduruyor, ardından yan tarafa geçerek parayı alıp kaçıyordu. Bu yönteme ‘Kunduzi’ adını veren Zobu’nun onlarca kişiyi bu şekilde dolandırdığı biliniyor.
İyi derecede İngilizce konuşan ve kılıktan kılığa giren Güney Zobu’nun, bir dönem Amerikan subayı kıyafetiyle Hilton Oteli’nde dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’i bile Amerikan subayı olduğuna inandırarak kandırdığı iddia edilmişti.