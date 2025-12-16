40 bin dolarlık saat ünlü dolandırıcı Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 1980’li yıllara damga vuran ünlü dolandırıcı ‘Raki’ lakaplı Güney Zobu’nun ‘Kunduzi’ yöntemi, yıllan sonra İstanbul’da yeniden ortaya çıktı. Aynı yöntemle bir vatandaşın 40 bin dolar değerindeki saati kaybedildi.

DEĞERLİ SAATİ GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ALDI

Olay, 5 Aralık’ta Bakırköy’de meydana geldi. Saat satışı yapan T.Y.D., kendisini arayan ve alıcı olduğunu söyleyen kişiyle buluşma ayarladı. Şüphelinin sözde ofisine giden T.Y.D., yanında 40 bin dolar değerindeki saati de götürdü. Ofiste yapılan görüşmede şüpheli, saati inceleyerek satın alacağını söyledi ve saati müştekinin gözleri önünde dolaba koydu.

REKLAM

DELİK DUVARIN ARKASINDAN SAATİ ALIP KAÇTI

Şüpheli, müştekiyi sohbetle oyaladıktan sonra tuvalete gideceğini söyleyerek ofisten çıktı. Saatin dolapta olduğunu düşünen T.Y.D., kurulan tuzağı fark edemedi.

Ancak şüpheli, daha önceden dolaba denk gelecek şekilde duvarı delmiş, saati bu gizli boşluktan alarak kaçmıştı. Duvardaki delik ise “Burada sigara içilmez” tabelasıyla gizlenmişti.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

Saatlerce ofiste bekleyen T.Y.D., dolabı açtığında saatin yerinde olmadığını ve duvarın arkasından delinmiş olduğunu fark etti. Dolandırıldığını anlayan müştekinin şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüphelinin gizli duvardan saati alarak kaçtığı anlar net şekilde görüldü.