Vodafone’un Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı

Vodafone Türkiye, şirketin 2025 yılı performans sonuçlarını ve 2026 hedeflerini paylaşmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ile icra kurulu başkan yardımcıları katıldı. Şirket, Türkiye’deki yatırımlarını sürdürmeye devam ederken, 1 Nisan 2026’da başlayacak 5G hizmetlerine yönelik hazırlıklarını vurguladı.

Son 5 yılda şebekesine 80 milyar TL’yi aşkın yatırım yaparak kapasitesini 3 kattan fazla artırdığını vurgulayan şirket, bu süreçte müşteri memnuniyeti alanında yaptığı çalışmalarla da en düşük müşteri kaybına sahip operatör olduğunu da açıkladı. Vodafone Türkiye, 1 Nisan 2026 itibarıyla 81 ilde 922 ilçeye sunulacak 5G hizmetiyle, kapsama ve kullanıcı sayısı bakımından Vodafone Grubu’nun dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza atacağını duyurdu.

YATIRIMLAR 480 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Vodafone’un Türkiye’deki toplam yatırımının reel değeri 480 milyar TL’yi geçtiğinin vurgulandığı toplantıda, Son 5 yılda şebeke yatırımlarına 80 milyar TL’nin üzerinde kaynak ayırdığını ve kapasitesini 3 katından fazla artırdığını da açıkladı.

Ekim 2025’te gerçekleştirilen 5G frekans ihalesinde yaklaşık 627 milyon dolarlık teklif veren şirket 2025 yılında Türkiye’ye yapılan büyük uluslararası doğrudan yatırımlar arasında yer aldığını da duyurdu. “2025’TE TÜRKİYE’YE YAPILAN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI YATIRIM” Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy 2026’da Türkiye’deki 20’nci yılımızı kutlayacak olmanın gurur ve heyecanı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımlarından birine imza atarak çıktığımız bu yolda ülkemiz için değer yaratma odağımızı ilk günden beri güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Bu odakla bugüne kadar yaptığımız toplam yatırımın reel değeri 480 milyar TL'yi aştı. Bu yıl gerçekleşen 5G yetkilendirme ihalesi için yaptığımız yatırımla Türkiye'ye 2025 yılında yapılan en büyük üçüncü uluslararası doğrudan yatırıma imza attık. Vodafone’un 5 kıtadaki 5G deneyiminden aldığımız güç ve Türkiye’de yaptığımız tüm bu yatırım ve hazırlıklarla 5G’ye hazırız. 5G’ye geçiş sürecinin iyi işleyen bir sabit genişbant politikası ve eşit altyapı erişimiyle desteklenmesinin de sektörümüzde adil rekabetin tesisi ve en yeni teknolojilerin tüketicilere en iyi şekilde ulaşması için kritik olduğuna yürekten inanıyoruz. 5G’li yeni döneme altyapının yanı sıra müşteri memnuniyetinde de güçlü bir hazırlıkla giriyoruz. Yapay zekâ tabanlı Şebeke Kalite Endeksi modeliyle şebeke kaynaklı müşteri şikâyetlerinde 2025’te bir önceki yıla göre %35 iyileşme kaydettik. Türkiye’de 5 yıldır en düşük müşteri kaybına sahip operatör olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl başlattığımız Memnuniyet Merkezi programı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla müşteri deneyiminde önemli iyileşmeler sağladık. Geçtiğimiz yıldan bu yana müşteri memnuniyeti anketlerimizde 8 puanlık bir artış görüyoruz. 5G ile hızlanacak dijital devrimin olmazsa olmaz unsurlarından biri de veri merkezleri. DAMAC Digital ortaklığıyla İzmir’de kurduğumuz ve toplam 100 milyon dolar yatırım tutarına ulaşacak veri merkezimizi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde açmayı planlıyoruz. 2026 bizim için 5G yılı olacak. Global tecrübemiz, yerel uygulama gücümüz, sağlam altyapımız ve müşteri deneyimine yönelik yenilikçi uygulamalarımızla 5G’li yeni döneme dünden hazırız.”

