        Diyarbakır'da İlayda Alkaş'ın katili 5 ay sonra yakalandı | SON DAKİKA HABERİ

        İlayda Alkaş'ın katili 5 ay sonra operasyonla yakalandı!

        Diyarbakır'da, temmuz ayında, bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı 22 yaşındaki İlayda Alkaş'ı öldürüp kaçan 30 yaşındaki Cemal Alpaslan, 5 ay sonra Şırnak'ta operasyonla yakalandı. Katil zanlısı Diyarbakır'a sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 10:24 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:57
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Diyarbakır'da olay, 15 Temmuz günü akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi, Şehitlik Mahallesi 50'nci Sokak'ta meydana geldi.

        AYRILDIĞI KİŞİ SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre İlayda Alkaş (22), bir arkadaşının doğum günü kutlamasından çıktıktan sonra ailesiyle birlikte evine gittiği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp bir süre önce ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın (30) silahlı saldırısına uğradı.

        İLAYDA ÖLDÜ, KATİLİ KAÇTI

        Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Alkaş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

        HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARDI

        Polis, cinayetin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Cemal Alpaslan'ın, Şırnak'ta olduğu belirlendi.

        CANİ SİLOPİ'DE YAKALANDI

        Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpaslan'ı Silopi ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınana alınan şüphelinin Diyarbakır'a sevk edileceği öğrenildi.

        #Diyarbakır
        #İlayda Alkaş
        #Son dakika haberler
