Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda

Dünyanın en zengin insanı Elo n Musk, artık dünyanın ilk trilyoneri olma yoluna bir adım daha yaklaştı.

Elon Musk'ın serveti Pazartesi günü 677 milyar dolara çıktı. Böylelikle Musk 600 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu.

Gelişme, SpaceX'in 2026'da halka arz yapmayı hedeflediği ve şirketin değerinin 2026'da yaklaşık 1,5 trilyon dolar olabileceği bir dönemde geldi.

Forbes'un tahminlerine göre, Musk'ın SpaceX'teki tahmini 336 milyar dolarlık hissesi, halka arz olmasa bile şu anda en değerli varlığı konumunda. Bununla birlikte, Tesla'daki yüzde 12'lik hissesinin değeri, Ocak 2024'te "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesindeki miktar hariç, 197 milyar dolar.

REKLAM

Eğer Musk bu temyiz davasını kaybederse, Tesla ona yine de trilyoner olma yolunda alternatif bir fırsat sunabilir. Çünkü Kasım ayında Tesla hissedarları, Tesla'nın önümüzdeki on yılda piyasa değerini sekiz kattan fazla artırmak gibi hedeflere ulaşması durumunda Musk'a 1 trilyon dolara kadar ek hisse senedi sağlayabilecek rekor kıran bir ödeme paketini onaylamıştı.