        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda - İş-Yaşam Haberleri

        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda

        Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yoluna bir adım daha yaklaştı. Halka arz süreci ile konuşulan SpaceX'in tahmini yüzde 42'sine sahip olan Musk'ın servetini Pazartesi günü 677 milyar dolara çıktı. Böylece Musk, 600 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu

        Giriş: 16.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:02
        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, artık dünyanın ilk trilyoneri olma yoluna bir adım daha yaklaştı.

        Elon Musk'ın serveti Pazartesi günü 677 milyar dolara çıktı. Böylelikle Musk 600 milyar dolar servete sahip ilk kişi oldu.

        Gelişme, SpaceX'in 2026'da halka arz yapmayı hedeflediği ve şirketin değerinin 2026'da yaklaşık 1,5 trilyon dolar olabileceği bir dönemde geldi.

        Forbes'un tahminlerine göre, Musk'ın SpaceX'teki tahmini 336 milyar dolarlık hissesi, halka arz olmasa bile şu anda en değerli varlığı konumunda. Bununla birlikte, Tesla'daki yüzde 12'lik hissesinin değeri, Ocak 2024'te "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesindeki miktar hariç, 197 milyar dolar.

        Eğer Musk bu temyiz davasını kaybederse, Tesla ona yine de trilyoner olma yolunda alternatif bir fırsat sunabilir. Çünkü Kasım ayında Tesla hissedarları, Tesla'nın önümüzdeki on yılda piyasa değerini sekiz kattan fazla artırmak gibi hedeflere ulaşması durumunda Musk'a 1 trilyon dolara kadar ek hisse senedi sağlayabilecek rekor kıran bir ödeme paketini onaylamıştı.

        Bununla birlikte Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın da 230 milyar dolarlık bir değerlemeyle yeni fonlama görüşmeleri yaptığı bildiriliyor. Forbes, Musk'ın xAI Holdings'te 60 milyar dolar değerinde yüzde 53'lük bir hisseye sahip olduğunu tahmin ediyor.

        MART 2020'DE SERVETİ 24.6 MİLYAR DOLARDI

        Musk'ın serveti Mart 2020'de 24,6 milyar dolardı; yükselen Tesla hisseleri onu o yılın Ağustos ayına kadar 100 milyar dolarlık servete sahip beşinci kişi yaptı. Ardından Ocak 2021'de yaklaşık 190 milyar dolarlık net servetiyle ilk kez dünyanın en zengin insanı oldu. Eylül 2021'de 200 milyar dolarlık servete sahip Jeff Bezos ve Bernard Arnault'un ardından üçüncü kişi oldu.

        Musk'ın son olarak serveti Kasım 2021'de 300 milyar dolara, Aralık 2024'te 400 milyar dolara ve Ekim ayında 500 milyar dolara ulaşmıştı.

