Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'ın paylaşımı ülkede şok etkisi yarattı
ABD'li ünlü yönetmen Rob Reiner ve eşi Michele Reiner'ın evlerinde ölü bulunmalarının ardından siyasilerden oyunculara pek çok isim taziye mesajı yayımladı. Başkan Donald Trump'ın taziye mesajı ise ülke çapında şok etkisi yarattı. Trump mesajında, "Ölüm sebebi Trump Delilik Sendromu" diyerek Reiner çiftiyle dalga geçerken, "Trump yönetimi başarıya ulaştıkça Reiner'ın paranoyası artıyordu" dedi. Reiner çifti cinayetinin şüphelisi olarak çiftin oğlu Nick Reiner gözaltına alındı.
"When Harry Met Sally..." ve "The Princess Bride" gibi sevilen filmlerin yönetmeni 78 yaşındaki Rob Reiner ve 70 yaşındaki eşi Michele'in pazar öğleden sonra Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde öldürülmüş olarak bulunmaları ABD'yi şok etti.
Tüm ülke çiftin ölümünün ardından taziye mesajları paylaşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait Truth Social hesabından paylaştığı taziye mesajı ülke çapında şok etkisi yarattı.
Trump'ın açıklaması şöyle:
"Dün gece Hollywood'da çok üzücü bir olay yaşandı. Bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı olan, ancak son zamanlarda acı çeken ve mücadele eden Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte vefat etti. Ölüm nedeninin, TRUMP DELİLİK SYNDROME (TDS) olarak da bilinen, zihni felç eden, ağır, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalığa yakalanarak başkalarına verdiği öfke olduğu bildirildi. Donald J. Trump'a olan öfkeli takıntısıyla insanları ÇILDIRTTIĞI biliniyordu. Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aştıkça ve Amerika'nın Altın Çağı belki de hiç olmadığı kadar yaklaşırken, onun bariz paranoyası yeni boyutlara ulaşmıştı. Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar!"
Eski Başkan Barack Obama, “Michelle ve ben, Rob Reiner’ın ve sevgili eşi Michele’in trajik vefatı nedeniyle kahrolmuş durumdayız. Rob’un sinema ve televizyondaki başarıları bize perdede en kıymetli hikayelerimizden bazılarını verdi. Ancak ürettiği tüm hikayelerin altında insanın iyiliğine, hakikate ve adalete derin bir inanç vardı.” paylaşımını yaptı.
Nancy Pelosi ise şunları yazdı: “Evlerinde Rob ve Michelle Reiner’a yönelik ölümcül bir saldırı haberi yıkıcı. Peşine düştükleri her alanda onlardan daha olağanüstü ve her bakımdan mükemmel birini düşünmek zor.”
California Valisi Gavin Newsom ve eşi Jennifer Siebel Newsom, yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Jen ve ben, Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’ın trajik kaybı karşısında kahrolmuş durumdayız. Rob, sevdiğimiz pek çok klasik hikayenin arkasındaki kocaman yürekli dahiydi. Sınırsız empatisi hikayelerini zamansız kıldı; başkalarında iyiliği ve doğruluğu görmeyi nesillere öğretti ve bize daha büyük hayaller kurma cesareti verdi.”
Çiftin oğlu tutuklandı
Los Angeles polisi, Hollywood aktörü ve film yapımcısı Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner'ın, cinayetin şüphelisi olarak tutuklandığını duyurdu.
Polis departmanı, 32 yaşındaki Nick Reiner'ın ilçe hapishanesine gönderildiğini, kefaletle serbest bırakılmadığını belirtti.
Los Angeles Polis Departmanı, soruşturma sonucunda "Reiner çiftinin cinayet kurbanı olduğu" ve oğullarının "ölümlerinden sorumlu olduğu" sonucuna vardıklarını açıkladı. Los Angeles Times, çiftin kızının anne ve babasını ilk bulan kişi olduğunu bildirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Nick Reiner cumartesi gecesi komedyen Conan O'Brien'ın düzenlediği bir partide ailesiyle tartışırken görülmüştü.