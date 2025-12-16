"When Harry Met Sally..." ve "The Princess Bride" gibi sevilen filmlerin yönetmeni 78 yaşındaki Rob Reiner ve 70 yaşındaki eşi Michele'in pazar öğleden sonra Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde öldürülmüş olarak bulunmaları ABD'yi şok etti.

Tüm ülke çiftin ölümünün ardından taziye mesajları paylaşırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ait Truth Social hesabından paylaştığı taziye mesajı ülke çapında şok etkisi yarattı.

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Dün gece Hollywood'da çok üzücü bir olay yaşandı. Bir zamanlar çok yetenekli bir film yönetmeni ve komedi yıldızı olan, ancak son zamanlarda acı çeken ve mücadele eden Rob Reiner, eşi Michele ile birlikte vefat etti. Ölüm nedeninin, TRUMP DELİLİK SYNDROME (TDS) olarak da bilinen, zihni felç eden, ağır, inatçı ve tedavi edilemez bir hastalığa yakalanarak başkalarına verdiği öfke olduğu bildirildi. Donald J. Trump'a olan öfkeli takıntısıyla insanları ÇILDIRTTIĞI biliniyordu. Trump yönetimi tüm hedefleri ve beklentileri aştıkça ve Amerika'nın Altın Çağı belki de hiç olmadığı kadar yaklaşırken, onun bariz paranoyası yeni boyutlara ulaşmıştı. Rob ve Michele huzur içinde yatsınlar!"

Eski Başkan Barack Obama, “Michelle ve ben, Rob Reiner’ın ve sevgili eşi Michele’in trajik vefatı nedeniyle kahrolmuş durumdayız. Rob’un sinema ve televizyondaki başarıları bize perdede en kıymetli hikayelerimizden bazılarını verdi. Ancak ürettiği tüm hikayelerin altında insanın iyiliğine, hakikate ve adalete derin bir inanç vardı.” paylaşımını yaptı.

Nancy Pelosi ise şunları yazdı: “Evlerinde Rob ve Michelle Reiner’a yönelik ölümcül bir saldırı haberi yıkıcı. Peşine düştükleri her alanda onlardan daha olağanüstü ve her bakımdan mükemmel birini düşünmek zor.”

California Valisi Gavin Newsom ve eşi Jennifer Siebel Newsom, yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Jen ve ben, Rob Reiner ve Michele Singer Reiner’ın trajik kaybı karşısında kahrolmuş durumdayız. Rob, sevdiğimiz pek çok klasik hikayenin arkasındaki kocaman yürekli dahi­ydi. Sınırsız empatisi hikayelerini zamansız kıldı; başkalarında iyiliği ve doğruluğu görmeyi nesillere öğretti ve bize daha büyük hayaller kurma cesareti verdi.”

Çiftin oğlu tutuklandı

Los Angeles polisi, Hollywood aktörü ve film yapımcısı Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner'ın, cinayetin şüphelisi olarak tutuklandığını duyurdu.