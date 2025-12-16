Genç kızın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı!

Konya'da kaza, 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Fırat Kavşağı istikametinden Otogar istikametine seyir halinde olan, Hamdi Çıray, idaresindeki otomobil, kontrolden çıkması sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

CAMDAN FIRLADI AĞIR YARALANDI

Araçta bulunan Çıray'ın kız arkadaşı Hatice Deveci (21), araçtan kaza sırasında fırlayarak ağır yaralandı. Sürücü ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkartılırken araçta küçük çaplı yangın çıktı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada ağır yaralanan yolcu Deveci tedavi altına alındığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Sürücü Çıray, Beyhekim Devlet Hastanesi'nde tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındıktan sonra çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.