      Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor

        Bahis reklamlarına yasak geliyor

         Alkol ve sigaraya yönelik reklam yasağının benzeri bahis için de uygulanacak, bu konuda yasal düzenlemeye gidilecek

        Anadolu Ajansı
        16.12.2025 - 11:34
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Son günlerde tartışmalara yol açan ve reşit olmayan bireylerde de kullanımının arttığı belirlenen bahisle ilgili kanuni çalışmalar yapılıyor.

        Adalet, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının teknik çalışma yaptığı bu konuda yasal düzenlemeler gündeme gelecek.

        İlerleyen günlerde TBMM'ye sunulması planlanan ve doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içerecek kanun teklifiyle, "bahis" reklamı yasaklanacak. Böylece, alkol ve sigaraya ilişkin reklam yasağı bahis için de uygulanmış olacak.

        Ayrıca 15-18 yaş arasındaki çocukların bahse ulaşımının engellenmesine yönelik düzenlemeye de gidilecek.

