Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Icardi kararı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Icardi kararı!

        Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yola devam etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar iki yıllık bir teklif üzerinde dururken, Arjantinli yıldız ise üç senelik mukavele istiyor...

        Giriş: 16.12.2025 - 10:34 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

        Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de Icardi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

        Yıllık 10 milyon Euro'luk ücreti bulunan Arjantinli futbolcu ise Galatasaray'dan uzun süreli bir kontrat bekliyor.

        ICARDI ORTA YOL BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

        Sarı-kırmızılılara tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra geldiğini ve bu başarılı süreçte başrol olduğunu düşünen Icardi mali konuda orta yol bulunabileceğini düşünüyor.

        Galatasaray'ın kafasında Icardi'yle son sezonu opsiyonlu iki yıllık bir mukavele var... Icardi tarafı oyuncunun üç sezon için toplamda 20 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

        REKLAM

        Galatasaray ise üç sezonluk bir sözleşmeyi değerlendirme aşamasında...

        İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ

        Geçen sezonu dizinden yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kaçıran Icardi bu sezon 11'deki yerini kaybetti...

        Genellikle oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız tek dokunuşlarla şimdiye kadar bu şekilde 8 gol kaydetti...

        Süper Lig'de 78 dakikada bir gol kaydeden tecrübeli futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de tabelayı en az 5 kez değiştiren oyuncular arasında zirvede yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        Hatice'yi arabada boğmuştu! "Aldattı, hakaret etti" demişti! Çürütülen savunma!
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        MSB: 1 insansız hava aracı düşürüldü
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!