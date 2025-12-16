Galatasaray'dan Icardi kararı!
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi ile yola devam etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar iki yıllık bir teklif üzerinde dururken, Arjantinli yıldız ise üç senelik mukavele istiyor...
Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemiyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de Icardi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.
Yıllık 10 milyon Euro'luk ücreti bulunan Arjantinli futbolcu ise Galatasaray'dan uzun süreli bir kontrat bekliyor.
ICARDI ORTA YOL BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
Sarı-kırmızılılara tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra geldiğini ve bu başarılı süreçte başrol olduğunu düşünen Icardi mali konuda orta yol bulunabileceğini düşünüyor.
Galatasaray'ın kafasında Icardi'yle son sezonu opsiyonlu iki yıllık bir mukavele var... Icardi tarafı oyuncunun üç sezon için toplamda 20 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu ifade ediyor.
Galatasaray ise üç sezonluk bir sözleşmeyi değerlendirme aşamasında...
İLK 11'DEKİ YERİNİ KAYBETTİ
Geçen sezonu dizinden yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle kaçıran Icardi bu sezon 11'deki yerini kaybetti...
Genellikle oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız tek dokunuşlarla şimdiye kadar bu şekilde 8 gol kaydetti...
Süper Lig'de 78 dakikada bir gol kaydeden tecrübeli futbolcu aynı zamanda Süper Lig'de tabelayı en az 5 kez değiştiren oyuncular arasında zirvede yer aldı.