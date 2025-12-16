Galatasaray'dan Icardi kararı!

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin sözleşmesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Sarı-kırmızılılar sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek de Icardi'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Yıllık 10 milyon Euro'luk ücreti bulunan Arjantinli futbolcu ise Galatasaray'dan uzun süreli bir kontrat bekliyor.

ICARDI ORTA YOL BULUNACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Sarı-kırmızılılara tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirdikten sonra geldiğini ve bu başarılı süreçte başrol olduğunu düşünen Icardi mali konuda orta yol bulunabileceğini düşünüyor.

Galatasaray'ın kafasında Icardi'yle son sezonu opsiyonlu iki yıllık bir mukavele var... Icardi tarafı oyuncunun üç sezon için toplamda 20 milyon Euro'ya imza atmaya hazır olduğunu ifade ediyor.

Galatasaray ise üç sezonluk bir sözleşmeyi değerlendirme aşamasında...