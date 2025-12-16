Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı! | Son dakika haberleri

        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!

        Kadına şiddetin ardı arkası kesilmiyor. İstanbul Kağıthane'de yaşanan dehşette bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını darp etti. Saldırgan daha sonra eşinin başına silah dayadı. O anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kağıthane'de Yağmur S.E. (21) daha önceden uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Bilal E.’nin (21) evine çocuklarını götürdü.

        DHA'nın haberine göre kendisiyle konuşma bahanesiyle dışarı çıkan Bilal E., konuşmayı reddeden Yağmur S.E.’yi sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp etti.

        Kadının ağlayarak çığlık attığı olayda Bilal E., elindeki silahı kadının başına dayadı. Müdahale etmek isteyen çevredekileri de silahla tehdit eden Bilal E. ardından sokaktan kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken polisin yakaladığı Bilal E. tutuklandı.

        REKLAM

        Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yağmur S.E., şiddetli geçimsizlik nedeniyle Bilal E.‘den ayrıldı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

        Ailesiyle yaşamaya başlayan Yağmur S.E. ise çocuklarını boşanma aşamasında olduğu eşinin görmesi için eve götürdü. Çocuk girdikten sonra dışarı çıkan Yağmur S.E.’nin arkasından gelen Bilal E. kadına konuşmak istediğini söyledi. Kadının konuşmayı reddetmesi üzerine ısrarına devam eden Bilal E. bir süre sokakta bekledi.

        KADINI DARBEDİP BAŞINA SİLAH DAYADI

        Bilal E. ardından kadını arabanın arkasına sıkıştırarak darp etmeye başladı. Vatandaşların gözü önünde tekme ve yumruklarla saldıran Bilal E., kadına küfür de etti. Kadının bağırarak ağladığı olay sırasında bazı vatandaşların müdahale etmesi üzerine Bilal E., silahını çekti. Kadının başına silah dayayan Bilal E. ardından da çevredeki vatandaşları tehdit etti. Daha sonra aşağı doğru koşarak sokaktan uzaklaşan Bilal E., bir süre sonra gözden kayboldu. Kadının 'Polis çağırın' diyerek ağladığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        SALDIRGAN KOCA TUTUKLANDI

        Olayın ardından Yağmur S.E.'nin emniyete giderek eşi Bilal E.’den şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devam eden çalışmalarda Bilal E., olayda kullandığı silahla yakalandı. Gözaltına alınan Bilal E. emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bilal E., çıkarıldığı mahkemede 'Kasten yaralama', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Tehdit-hakaret' suçlarından tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Omurganın vazgeçilmezleri!
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"