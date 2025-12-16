MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, akran zorbalığı yerine "akran nezaketi" ifadesinin kullanılmasını önerdi. Öneriye destek veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık çalışmalarında akran nezaketi ifadesini kullanacaklarını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak söz aldı. Taytak, akran zorbalığı yerine "akran nezaketi" ifadesi kullanılması gerektiğini söyledi. Olumsuz bir davranışı "Olumsuz bir davranışı sürekli akran zorbalığı gibi olumsuz bir isimle anmak maalesef o davranışı normalleştiriyor" dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Akran Zorbalığı Alt Komisyonunun akran zorbalığı yerine "akran nezaketi" ifadesini kullanmayı kabul ettiğini hatırlatan Taytak, "Tüm ulusal ve yerel medya kuruluşlarına STK’lara ve kamuoyuna çağrımız kabul ettiğimiz yeni ve pozitif yaklaşım olan akran nezaketi ifadesini kullanmaktır. " dedi.

BAKAN TEKİN: AKRAN NEZAKETİ İFADESİNİ KULLANACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf tekin de "Sayın Mehmet Taytak’ın önerisini seve seve kabul ediyoruz . Bundan sonraki süreçte bakanlığımız çalışmalarında akran nezaketi ifadesini kullanacağız" dedi.