Anderson Talisca ve Marco Asensio uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Brann karşısında hat-trick yapmasının ardından Konyaspor maçında da yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, 2 kez ağları havalandıran Brezilyalı yıldız galibiyette büyük rol oynadı.

SON İKİ MAÇTA 5 GOL Talisca, Brann ve Konyaspor ile oynanan iki maçta toplamda 5 kez ağları havalandırdı ve kalitesini ortaya koydu. 15 GOLE KATKI YAPTI Süper Lig'de toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Sambacı, 8 gol, 1 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Süper Lig'deki 7 golünden 3'ünü penaltıdan kaydeden deneyimli oyuncu, Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde 13 gol, 2 asistle Fenerbahçe'nin skor yükünü adeta tek başına çekti. Formunun zirvesindeki Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımın en golcü futbolcusu.

ASENSIO KLASINI KONUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ise ligde klasını konuşturmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Brann maçını kaçıran tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sahanın en iyilerinden birisi olan Asensio, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. SON 8 MAÇTA 10 GOL KATKISI İspanyol futbolcu, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 'Matador'u ligdeki son 8 maçında sadece Galatasaray derbisini boş geçerken, kalan 7 karşılaşmada tabela yaptı. Asensio, bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.