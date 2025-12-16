Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca ve Marco Asensio uçuşa geçti! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca ve Marco Asensio uçuşa geçti!

        Son dönemde Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun yükselen performansıyla birlikte Fenerbahçe yoluna tam gaz devam ediyor. Son 2 maçta 5 gol atan Talisca takımın yıldızı olurken, sakatlığı nedeniyle Brann maçında oynayamayan Asensio, Konyaspor karşısında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız ikili, sarı-lacivertlilerde kanat ve forvetlerin suskunluğunun yükünü sırtladı.

        Giriş: 16.12.2025 - 10:47 Güncelleme: 16.12.2025 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Brann karşısında hat-trick yapmasının ardından Konyaspor maçında da yıldızlaştı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor'u 4-0 mağlup ederken, 2 kez ağları havalandıran Brezilyalı yıldız galibiyette büyük rol oynadı.

        SON İKİ MAÇTA 5 GOL

        Talisca, Brann ve Konyaspor ile oynanan iki maçta toplamda 5 kez ağları havalandırdı ve kalitesini ortaya koydu.

        15 GOLE KATKI YAPTI

        Süper Lig’de toplam 16 karşılaşmada forma şansı bulan Sambacı, 8 gol, 1 asistle 9 gole direkt katkı yaptı. Süper Lig’deki 7 golünden 3’ünü penaltıdan kaydeden deneyimli oyuncu, Avrupa kulvarı da dahil edildiğinde 13 gol, 2 asistle Fenerbahçe’nin skor yükünü adeta tek başına çekti. Formunun zirvesindeki Anderson Talisca, sarı-lacivertli takımın en golcü futbolcusu.

        REKLAM

        ASENSIO KLASINI KONUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

        Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ise ligde klasını konuşturmaya devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle Brann maçını kaçıran tecrübeli oyuncu, Konyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sahanın en iyilerinden birisi olan Asensio, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

        SON 8 MAÇTA 10 GOL KATKISI

        İspanyol futbolcu, ligde çıktığı son 8 maçta 10 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe'nin 'Matador'u ligdeki son 8 maçında sadece Galatasaray derbisini boş geçerken, kalan 7 karşılaşmada tabela yaptı. Asensio, bu sezon 7 gol kaydederken, 4 kez de gol pası verdi.

        FORVET VE KANATLARI ARATMADILAR

        Fenerbahçe'de kanat ve forvetlerin suskunluğunu Asensio ile Talisca sırtladı. Yıldız ikilinin skor katkısı, kanat ve forvetleri aratmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        KOBİ'lere 1.5 milyar Euro'luk finansman
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Reiner çiftinin ölümünün ardından Trump'tan şok paylaşım
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        Kolezyum'a Göbeklitepe'den sonra Troya çıkarması
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Elektronik sigarada kalp krizi riski!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        Baba ve kızı evde ölü bulundu
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Her gün kullanıyoruz ama kökenini bilmiyoruz!
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?
        Tükenmez kalem kapağındaki delik neden var?