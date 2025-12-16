Habertürk
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!

        Ankara'da, bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderdiği iddia edilen beden eğitimi öğretmeni 52 yaşındaki N.Ş., ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. N.Ş., 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 14:12 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:13
        Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir lisede görev yapan beden eğitimi öğretmeni N.Ş.'nin (52), okulun kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubuna müstehcen içerikli fotoğraf gönderdiği ileri sürüldü.

        VELİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

        DHA'daki habere göre velilerin şikayeti üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturma kapsamında öğretmen gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde, fotoğrafı sevgilisine göndermek isterken, yanlışlıkla öğrencilerin bulunduğu gruba gönderdiğini söylediği belirtildi.

        TUTUKLANARAK GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama talebiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #ankara
        #Son dakika haberler
