Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına savcılıktan itiraz! | Son dakika haberleri

        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına savcılıktan itiraz!

        İzmir'de eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba dehşete düşürmüştü. Olayda ilgili davada ise babanın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Savcılık ise verilen karara itiraz etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 16:55 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, boşanma aşamasındaki eşini görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı gerekçesiyle yargılanan sanığın, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine yönelik karara itiraz etti.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ş.A'nın boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için görüntülü arayıp çocuğunun boğazına bıçak dayadığı ve eşinin şikayeti üzerine 18 Kasım 2024'de gözaltına alındığı hatırlatıldı.

        Sanığın İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "Bugün yapılan duruşmada İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesince sanığa verilen 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca dosya kapsamındaki mevcut deliller, isnat edilen suçun niteliği, öngörülen yasal ceza sınırları ve tutukluluk tedbirinin devamını gerektiren nedenler dikkate alınarak usul ve yasaya aykırı olduğu değerlendirilmiş olup, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmiştir."

        Açıklamada, sanık Ş.A'nın başka suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle cezaevinden tahliye edilmediği ifade edildi.

        OLAY VE YARGILAMA SÜRECİ

        Burdur'da bulunan F.C. (26), İzmir'de yaşayan ve o dönem boşanma aşamasında olduğu Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

        Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı. Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşine karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        İlk duruşmada tahliye edilen sanık, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına itiraz edilerek yeniden tutuklanmıştı. Daha sonra İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi "görevsizlik" kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi de olayda "tehdit" suçunun oluştuğunu belirterek kovuşturma görevinin asliye ceza mahkemesinde olduğuna karar vermişti.

        Her iki mahkemenin "görevsizlik" kararı vermesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilen dosyada 23'üncü Ceza Dairesi, sanığın üzerine atılı suçlamaların ağır ceza mahkemesinin konusu olduğuna karar verip, İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinin görevsizlik kararını kaldırmış, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanmasına hükmetmişti. Sanığın, bugün görülen duruşmasında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"