Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2025 FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu! - Futbol Haberleri

        2025 FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!

        Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Ousmane Dembele kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 23:29 Güncelleme: 16.12.2025 - 23:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        FIFA tarafından 2025 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. FIFA En İyiler Ödülleri, 10. kez dağıtıldı.

        Törene, FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Yönetim Kurulu üyeleri, dünya genelinden üye dernek temsilcileri ile futbolun yerel ve bölgesel elçileri ve davetliler katıldı.

        Törende erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü, 11'i ile, en iyi gol ve taraftar ödülleri sahiplerini buldu.

        Erkek ve kadın futbolunda yılın en iyi golü için ise adaylar sonradan açıklanacak.

        10. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.

        REKLAM

        YILIN EN İYİ ERKEK FUTBOLCUSU DEMBELE

        Yapılan oylama sonucunda, Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembele yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi.

        Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluk sevinçleri yaşayan Fransız yıldız, kariyerinde ilk kez bu prestijli ödülün sahibi oldu.

        Fransız yıldız, Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü de kazanmayı başarmıştı.

        28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon çıktığı 53 karşılaşmada 35 gol atarak kupalarla dolu geçen sezonda büyük rol oynamıştı.

        En iyi kadın futbolcu ödülünü, Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan ve her iki turnuvanın da En Değerli Oyuncusu (MVP) ödüllerini kazanan orta saha oyuncusu Aitana Bonmati aldı.

        27 yaşındaki İspanyol yıldız üst üste üçüncü kez "En İyi Kadın Futbolcu" seçildi.

        REKLAM

        YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUIS ENRIQUE

        Paris Saint-Germain'i ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Luis Enrique erkek futbolunda yılın teknik direktörü seçildi.

        55 yaşındaki İspanyol teknik adam yönetimindeki Paris Saint-Germain, ayrıca Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nda şampiyonluğa uzanırken, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ise ikincilik elde etti.

        Kadın futbolunda en iyi teknik direktör ödülünü, İngiltere'yi 2025 Kadınlar Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Sarina Wiegman aldı. 56 yaşındaki Hollandalı kadın antrenör 5. kez bu ödülün sahibi oldu.

        Eski kulübü Paris Saint-Germain ile geçtiğimiz sezon dört farklı turnuvada kupa kazanarak büyük bir başarı elde eden ve bu sezon Premier Lig ekibi Manchester City'nin kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma yılın erkek kalecisi, İngiltere Kadın Milli Takımı ve Chelsea'nin file bekçisi Hannah Hampton da yılın kadın kalecisi ödülüne layık görüldü.

        PUSKAS ÖDÜLÜ SANTIAGO MONTIEL'İN

        Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü'nü, Arjantin ekibi Independiente'de forma giyen Santiago Montiel kazandı.

        REKLAM

        25 yaşındaki Arjantinli oyuncu, mayıs ayında Arjantin Ligi'nde oynadıkları Independiente Rivadavia karşısında muhteşem bir röveşata golü kaydetmişti.

        Kadın futbolunda en iyi golü ödüllendirmek için bu yıl ikinci kez verilen FIFA Marta Ödülü'nü ise, Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Lizbeth Ovalle kazandı. 26 yaşındaki Meksikalı oyuncu mart ayında Guadalajara'ya karşı attığı şık golle bu ödüle layık görüldü.

        FIFA Fair Play Ödülü'nü, 1995'ten beri Alman takımı Jahn Regensburg'un takım doktorluğunu yapan Dr. Andreas Harlass-Neuking kazandı.

        Harlass-Neuking, nisan ayında Bundesliga 2'de oynanan Magdeburg–Jahn Regensburg maçı öncesinde tribünde fenalaşan ev sahibi takım taraftarına yaptığı tıbbi müdahaleyle hayata tutunmasını sağlamıştı.

        FIFA Taraftar Ödülü ise Irak kulübü Zakho taraftarlarına verildi. Taraftarlar, 13 Mayıs'ta Al-Hudud ile oynadıkları Irak Yıldızlar Ligi maçından önce hastalıklarla mücadele eden çocuklar için sahaya binlerce peluş oyuncak atarak futbol camiasının dikkatini çekmişti.

        REKLAM

        YILIN 11'LERİ

        FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen yılın 11'ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

        ERKEKLER

        Kaleci: Gianluigi Donnarumma

        Savunma: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes

        Orta saha: Cole Palmer, Vitinha, Pedri, Jude Bellingham

        Forvet: Ousmane Dembele, Lamine Yamal

        KADINLAR

        Kaleci: Hannah Hampton

        Savunma: Lucy Bronze, Leah Williamson, Irene Paredes, Ona Batlle

        Orta saha: Aitana Bonmati, Patricia Guijarro, Claudia Pina

        Forvet: Alexia Putellas, Alessia Russo, Mariona Caldentey

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Kuru ve soğuk bir hafta
        Kuru ve soğuk bir hafta
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        "Hitler ve Napolyon yapamadıysa onlar da yapamaz"
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"