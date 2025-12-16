Fenerbahçe Beko: 77 - Panathinaikos: 81 | MAÇ SONUCU
EuroLeague'in 16. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u ağırladı. Müsabakayı konuk takım 77-81 kazandı ve sarı-lacivertlilerin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.
EuroLeague'in 16. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Ergin Ataman'ın yönettiği Panathinaikos AKTOR karşı karşıya geldi. Müsabaka Yunan ekibinin 77-81 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos, 2 maç sonra kazandı ve 16 maçta 10 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti.
6 maçlık galibiyet serisi sona eren F.Bahçe Beko ise 15 maçta 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.
Savunmaların ön plana çıktığı ve iki takımın da hücumda düşük yüzdeyle oynadığı ilk periyot, Panathinaikos AKTOR'un 17-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketler başladı. Pota altını etkili kullanan Yunanistan ekibi, 17. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 27-37. Bu bölümden sonra savunmasını sertleştiren Fenerbahçe, basit hatalar yapan Panathinaikos karşısında peş peşe bulduğu basketlerle 19. dakikada farkı 3'e indirdi: 36-39. Yunanistan temsilcisi, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili ve hırslı başladı. 11-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 25. dakikada skoru 48-41'e getirdi. Pota altından kaydettiği basketlerle farkı azaltmaya çalışan Panathinaikos AKTOR karşısında kalan bölümde de iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe, 3. çeyreği 57-50 üstün bitirdi.
Dördüncü ve son periyotta sahneye çıkan Hernangomez ile art arda sayılar bulan Panathinaikos AKTOR, 34. dakikada öne geçti: 60-62. Horton Tucker'ın skorer oyunu karşısında Nunn ile kritik basketler bulan Panathinaikos, 38. dakikada farkı 8'e kadar çıkardı: 68-76. 7-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bitime 17 saniye kala skoru 75-76'ya getirdi. Yunanistan ekibi, yıldız oyuncusu Nunn'ın serbest atış çizgisinden kazandırdığı sayılarla son 13 saniyeye 5 sayılık avantajla (75-80) girdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Panathinaikos, karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Piotr Pastusiak (Polonya), Maxime Boubert (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Horton Tucker 22, Hall 8, Tarık Biberovic 15, Melli 6, Birch 2, Baldwin 11, Boston, Metecan Birsen, Bacot 3, Colson 10, Zagars
Panathinaikos AKTOR: Shorts 5, Grant 6, Rogkavopoulos, Mitoglou 7, Faried 4, Nunn 25, Cedi Osman 11, Ömer Faruk Yurtseven 7, Sloukas 7, Kalaitzakis, Hernangomez 9
1. Periyot: 16-17
Devre: 37-41
3. Periyot: 57-50
Beş faulle çıkan: 39.59 Hall (Fenerbahçe)