24–25 Aralık’ta yağış, yıl sonuna doğru batı kıyılarında kar ihtimali

Türkiye, bu kışa sabahları ve geceleri üşüyerek girdi; ancak batı kıyılarında henüz kar görülmedi. İç ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri ile Karadeniz yaylalarında birkaç gündür süren kar yağışları, hâlen Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde devam ediyor.

"17 ARALIK’TAN İTİBAREN EN AZ DÖRT GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYOR"

Bu kar yağışlarının ardından, 17 Aralık’tan itibaren en az dört gün Türkiye genelinde yeni bir yağış beklenmiyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da yer yer kar yağışı iki gün daha sürebilir. Bugünden itibaren 23–24 Aralık’a kadar günlerin büyük bölümü yağışsız geçecek gibi görünüyor.

İSTANBUL’DA "GECE SICAKLIKLARI -1°C’YE" DÜŞEBİLİR; MARMARA’DA YAĞIŞ YOK

Yağışsız ve sakin hava, soğuk havanın gece boyunca şehirlerin alçak ve çukur kesimlerinde birikmesine neden oluyor; İstanbul’da bile gece sıcaklıkları -1°C’ye kadar düşebilir. Soğuğa rağmen önümüzdeki günlerde Marmara’da yağış beklenmiyor. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıklar 5°C ve altında olacak; gün içinde ise güneşle birlikte 13–14°C’ye kadar yükselecek.

ANKARA’DA "GÜNDÜZLER GÜNEŞLİ, GECE VE SABAH SAATLERİ SOĞUK" İç Anadolu’da son günlerde yerel kar ve yağmur geçişleri görüldü. Yarından itibaren Ankara’da gündüzler güneşli, gece ve sabah saatleri soğuk; 4–5 gün boyunca yeni bir yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüz 5°C civarında, gece ise -3°C’ye kadar düşüyor. EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU "ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ GÜNÜ YAĞIŞSIZ" GEÇİRECEK Ege Bölgesi, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu önümüzdeki beş günü yağışsız geçirecek. İzmir’de sıcaklıklar gündüz 13°C, gece 5°C civarında. "24–25 ARALIK’TAN İTİBAREN" SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA İHTİMALİ; "BATI KIYILARINDA YER YER KAR" GÖRÜLEBİLİR "Bu hafta etkili olan yüksek basınç, 24–25 Aralık’tan itibaren yerini kuzey-kuzeybatıdan gelecek soğuk ve yağışlı havaya bırakabilir. Öngörü uzun vadeli olsa da, yılbaşı yaklaşırken batı kıyılarında yer yer kar görülebilir; Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’de yıl sonu yağışlı geçebilir. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul gibi batı kıyılarında kar için yeterli olup olmayacağını sonraki güncellemelerde değerlendireceğiz". Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in hava tahmin değerlendirilmesi şöyle: "TRAKYA–İSTANBUL ARASINDA SİS" BEKLENİYOR; İÇ ANADOLU’DA DA ETKİLİ Salı ve Çarşamba geceleri özellikle Trakya-İstanbul arasında sis bekleniyor. Karayollarında, kaygan zemine uygun hızda ve dikkatli araç kullanmakta yarar var. Niğde, Konya, Çankırı ve yer yer Ankara da sisli havadan etkilenebilir.