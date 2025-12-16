Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Polis memurunun şehit olduğu olayda ifadeler çelişkiyi ortaya koydu

        Polis memurunun şehit olduğu olayda ifadeler çelişkiyi ortaya koydu

        İstanbul Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonuna katılan özel harekat polisi Emre Albayrak'ın şehit edilmesine ilişkin olayda tutuklanan 5 kişinin ifadesine Habertürk ulaştı. Polis memurunun şehit düştüğü yerde adeta cephanelik çıktı, aile 'Haberim yok' dedi. Polise kurşun sıkan saldırganın kardeşi '7 yıldır uyuşturucu kullanıyorum' derken eşi, 'Benim eşim kullanmıyor, yapmaz öyle şey' dedi. Kimsenin hiçbir şeyden haberinin olmadığını söylediği olayda İstanbul Anadolu hakimi, 'Bu beyanlar inandırıcı değil' diyerek tutuklama kararı verdi. Habertürk Özel Haberler Şefi Ceylan Sever'in özel haberi…

        Giriş: 16.12.2025 - 18:37 Güncelleme: 16.12.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evlerden adeta cephanelik çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuruna ateş açan Ramazan A., ekiplerin karşılık vermesi sonucu öldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ramazan A'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A, kardeşi Çetin A. ve onun eşi Simge A. tutuklandı.

        EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI ANCAK HABERİ YOK

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, emniyet ve savcılık sonrasında da hakimlik sorgusundaki çelişkiler dikkat çekti. Saldırganın eşi Rabia A. ifadesinde olay anıyla ilgili polislerin geldiği anı görmediğini söyleyerek “Bir anda silah sesi duydum. Odadan çıktım, eşim Ramazan’ı mutfağın girişinde oturur vaziyette gördüm. Bana ‘vuruldum polislere söyle’ dedi. Bu esnada içeride polis yoktu. ‘Eşim vurulmuş, ne olur durun bebeklerim var’ dedim. Sonra tekrardan yatak odasına geçtim ve üzerime kapıyı kapattılar” dedi. Evinden çıkan hançer, tabancadan haberinin olmadığını söyledi. 90 cm uzunluğundaki kılıç için süs eşyası olduğunu söyleyerek, ‘4 yıldır bazanın altında duruyordu” dedi. Kayınpederinin evinden çıkan silah ve mermilerden de haberinin olmadığını söyledi.

        REKLAM

        SİLAH ÇIKAN KASA İÇİN KAYINPEDER: OĞLUM VE GELİNİM KULLANIRDI.

        İnşaatta gece bekçiliği yaptığını söyleyen baba Cemal A., “bu olayda polis şehit oldu, oğlum öldü” dedi. Cemal A. ifadesinde, “Sabaha karşıydı, inşaattan yorgun gelmiştim, uyuyordum. Polisler kalabalık gelmişti. Kapım çaldığında gelenlerin sivil polis olduğunu anladım. Altımızdaki daireden Ramazan’ın sesi geliyordu. ‘baba bunlar kim?’ diye seslendi. Önü sıra silah sesi filan duymadım. Ben oğlumun sesine kapımın önünden birkaç basamak ilerledim. Ama polisler beni bırakmadılar. Oğlum Ramazan’ın kapısı kapalıydı, içeriden ‘baba bunlar kim?’ diye bağırıyordu. Ben kapının açılma anını görmedim. Polisler de benim aşağıya inmemi engellediler. Hatta silah patladığında polisler birbirini vurdu sandım” dedi.Evindeki çelik kasadan tabanca ve uzun namlulu silah mermileri çıkan baba Cemal A., çelik kasayı açıp kapatmayı bilmediğini çocukları ve gelinlerinin kullandığını söyledi.

        “POLİS VURULDU, EVDE SİLAH VAR MI?”

        Uyuşturucu kullanma suçundan daha önce hakkında işlem yapılan Çetin A., “Ben uyurken kapıma sert bir şekilde ‘polis polis’ denilerek vurulmaya başlandı. O esnada silah sesi de geliyordu. Kapıyı açtığımda içeriye üniformalı Özel Harekat Polisleri girdi. Polisler silahın dipçiği ile bana vurarak yere yatırdı. ‘Polis vuruldu, evde silah var mı?’ diye sordular. Olaydan sonra abimin öldüğünü öğrendim” dedi.

        POLİSİ SUÇLADI

        Aynı çanta içerisinde parçalar halinde toplam 20 bin küsür para ve folyaya sarılı satışa hazır halde yaklaşık 13 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunan Çetin A., polisi suçladı. Bir polis memurunun ‘Bunun evine cigaralık koyun’ diyerek uyuşturucu maddeyi evine sahte delil olarak yerleştirdiğini ileri sürdü.

        ADAM KABUL ETTİ, EŞİ “KOCAM YAPMAZ” DEDİ

        Çetin A.’nın eşi çantadan çıkan ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin liralık paranın oto yıkama işinden elde edildiğini ileri sürdü. 7 senedir uyuşturucu kullandığını söyleyen eşi için, “Eşim 2019 yılında uyuşturucu kullanıyordu. Tedavi gördü ve bıraktı, bir daha kullandığını görmedim. Ancak ara sıra alkol kullanır. Eşimin uyuşturucu madde sattığını görmedim, duymadım. Böyle bir şey kesinlikle yapmaz” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Çocuğunun boğazına bıçak dayadı! Tahliye kararına itiraz!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        Antrenörden kadın hakeme saldırı!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        TFF açıkladı: 248 kişiye men cezası!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Baba çatı katında asılı kızı yatağında ölü bulundu! Şüpheli ölümde son gelişme!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Talisca ve Asensio uçuşa geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz mesajı
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Beşiktaş, 5 Ocak'ı bekliyor!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"