Polis memurunun şehit olduğu olayda ifadeler çelişkiyi ortaya koydu

İstanbul Çekmeköy'deki bir eve 8 Aralık'ta düzenlenen narkotik operasyonunda açılan ateş sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki polis memuru Emre Albayrak'ın kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuruna ateş açan Ramazan A., ekiplerin karşılık vermesi sonucu öldü. Olaya ilişkin gözaltına alınan Ramazan A'nın eşi Rabia A., annesi Bedriye A., babası Cemal A, kardeşi Çetin A. ve onun eşi Simge A. tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, emniyet ve savcılık sonrasında da hakimlik sorgusundaki çelişkiler dikkat çekti. Saldırganın eşi Rabia A. ifadesinde olay anıyla ilgili polislerin geldiği anı görmediğini söyleyerek “Bir anda silah sesi duydum. Odadan çıktım, eşim Ramazan’ı mutfağın girişinde oturur vaziyette gördüm. Bana ‘vuruldum polislere söyle’ dedi. Bu esnada içeride polis yoktu. ‘Eşim vurulmuş, ne olur durun bebeklerim var’ dedim. Sonra tekrardan yatak odasına geçtim ve üzerime kapıyı kapattılar” dedi. Evinden çıkan hançer, tabancadan haberinin olmadığını söyledi. 90 cm uzunluğundaki kılıç için süs eşyası olduğunu söyleyerek, ‘4 yıldır bazanın altında duruyordu” dedi. Kayınpederinin evinden çıkan silah ve mermilerden de haberinin olmadığını söyledi.

SİLAH ÇIKAN KASA İÇİN KAYINPEDER: OĞLUM VE GELİNİM KULLANIRDI.

İnşaatta gece bekçiliği yaptığını söyleyen baba Cemal A., “bu olayda polis şehit oldu, oğlum öldü” dedi. Cemal A. ifadesinde, “Sabaha karşıydı, inşaattan yorgun gelmiştim, uyuyordum. Polisler kalabalık gelmişti. Kapım çaldığında gelenlerin sivil polis olduğunu anladım. Altımızdaki daireden Ramazan’ın sesi geliyordu. ‘baba bunlar kim?’ diye seslendi. Önü sıra silah sesi filan duymadım. Ben oğlumun sesine kapımın önünden birkaç basamak ilerledim. Ama polisler beni bırakmadılar. Oğlum Ramazan’ın kapısı kapalıydı, içeriden ‘baba bunlar kim?’ diye bağırıyordu. Ben kapının açılma anını görmedim. Polisler de benim aşağıya inmemi engellediler. Hatta silah patladığında polisler birbirini vurdu sandım” dedi.Evindeki çelik kasadan tabanca ve uzun namlulu silah mermileri çıkan baba Cemal A., çelik kasayı açıp kapatmayı bilmediğini çocukları ve gelinlerinin kullandığını söyledi.

“POLİS VURULDU, EVDE SİLAH VAR MI?”

Uyuşturucu kullanma suçundan daha önce hakkında işlem yapılan Çetin A., “Ben uyurken kapıma sert bir şekilde ‘polis polis’ denilerek vurulmaya başlandı. O esnada silah sesi de geliyordu. Kapıyı açtığımda içeriye üniformalı Özel Harekat Polisleri girdi. Polisler silahın dipçiği ile bana vurarak yere yatırdı. ‘Polis vuruldu, evde silah var mı?’ diye sordular. Olaydan sonra abimin öldüğünü öğrendim” dedi.