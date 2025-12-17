Sarıyer'de zemini kayan bina gecekonduya yaslandı

Sarıyer ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Akgün Sokak'ta yer alan ve pet shop olarak kullanılan 2 katlı binanın zemininde, gece 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kayma oluştu.

DHA'nın haberine göre; zemindeki kaymaya bağlı olarak üst katta çatlaklar meydana gelirken, bina arka tarafa doğru kayarak bitişiğinde bulunan gecekondunun çatısına yaslandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kayma nedeniyle pet shopun camlarının kırıldığı görüldü.

Ekipler tarafından binada inceleme yapılarak, yapıdan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. İncelemelerini tamamlayan ekipler, boşaltılan 2 katlı binanın mühürlenmesine karar verdi.

Olay sırasında her iki yapının da boş olduğu belirtildi. Zemininde kayma oluşan dükkana giriş çıkış kapatıldı.