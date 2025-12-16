Habertürk
        Güllü'nün eski sevgilisi konuştu - Magazin haberleri

        Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

        Şarkıcı Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programında açıklamalarda bulundu. Karaman, Güllü'nün kendisine; "Kimseye güvenmiyorum, o yüzden eve kameralar taktırdım" dediğini söyledi

        Giriş: 16.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 16.12.2025 - 11:37
        Eski sevgilisi konuştu
        26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter, geçtiğimiz cuma günü "Tasarlayarak yakınını kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu
        Tuğyan Ülkem Gülter - Sultan Nur Ulu

        Güllü'nün hayatını kaybettiği akşam olay yerinde olan Sultan Nur Ulu'nun, savcılıktaki ifadesinde; "Biz oynadıktan sonra Gül Anne, yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan, sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan, bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenilmişti.

        Güllü'nün eski sevgilisi İlker Karaman, SHOW TV'de yayınlanan 'Bu Sabah' programına konuk oldu. Karaman, şu açıklamaları yaptı: Güllü; 'Kimseye güvenmiyorum, o yüzden eve kameralar taktırdım' dedi. Kendi odasına da parmak iziyle giriliyordu. Güllü, 'kameraların fişleriyle kimse oynamasın' diyordu. Yükseklik korkusu vardı, pencerelere dikkat ederdi. Olaydan 10 - 15 dakika önce beni aradı. Maddiyatıyla ilgili hiç bilgi vermedi, ben de sormazdım ona. 'Her parayla bilezik alıyorum, yatırım yapıyordum' demişti. Yatak odasında kasası vardı. Son buluşmamızda 'seninle helalleşmeye geldim' dedi. Tartışmalarımız olmuştu, 'seni çok üzdüm, birlikte ayağa kalkacağız birlikte buralardan gideceğiz' dedi.

        #Güllü
