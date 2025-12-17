Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı? Bebeklerin göz ve saç rengi doğduktan sonra neden değişir?

Yeni doğan bir bebeğin gözlerinin gri ya da mavi, saçlarının ise açık renkli olması çoğu ebeveyni şaşırtır. Ancak bu durum kalıcı değildir. Bebeklerin göz ve saç renkleri, doğumdan sonraki aylarda hatta yıllarda değişebilir. Bu değişimin arkasında genetikten hormonlara uzanan oldukça net biyolojik nedenler vardır.

MELANİN: RENKLERİN ANAHTAR MOLEKÜLÜ

Göz ve saç rengini belirleyen temel unsur melanin adlı pigmenttir. Melanin, vücutta melanosit adı verilen hücreler tarafından üretilir. Doğum anında bu hücreler henüz tam kapasiteyle çalışmaz.

Bu nedenle bebekler genellikle daha açık renk göz ve saçla dünyaya gelir. Zamanla melanin üretimi arttıkça renkler koyulaşabilir ya da tamamen değişebilir.

GÖZ RENGİ DOĞUMDAN SONRA NASIL OTURUR?

Bebeklerin göz rengi, iris tabakasındaki melanin miktarına bağlıdır. İlk aylarda düşük olan melanin seviyesi, ışıkla temas ve genetik kodun devreye girmesiyle artar.

Bu nedenle mavi ya da gri görünen gözler, kahverengi, ela ya da yeşile dönebilir. Çoğu bebekte göz rengi 6 ila 12 ay arasında belirginleşir; bazı çocuklarda ise bu süreç 3 yaşına kadar uzayabilir.