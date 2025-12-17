Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu! | Son dakika haberler! | Son dakika haberleri

        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!

        İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan binada zehirlenip hayatını kaybeden 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Savcılık 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

        Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı.

        İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi. İlaçlamanın ardından apartmanda yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de zehirlendiği aktarılan iddianamede, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.

        REKLAM

        İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde şunları belirtti:

        "İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."

        Zehirlenen Gizem Umay Pala da ilaçlamayla ilgili kendisine önceden bilgi verilmediğini, yaşadığı dairenin havalandırma boşluğunun kapatılmadığını ileri sürdü.

        Diğer apartman sakini Murat Çelikörs de apartmana ilaçlamayla alakalı herhangi bir uyarı levhası asılmadığını, kendilerine de bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

        İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. İlaçlama yapılan daire ve binada sistematik bir çalışma yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

        "İlaçlama adımlarına uyulmamış, tüm bina sakinleriyle toplantı düzenlenerek yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Ayrıca insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Binadaki sakinlerinden bazıları, hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın apartmanda yaşamlarını sürdürmüş, bir kısmı da bekleme süresi dolmadan evlerine dönmüştür."

        REKLAM

        İddianamede, olayın meydana gelmesinde, binada, insan yaşam alanında kullanılmaması gereken türden ilaç kullanılması, apartman sakinlerine uyarı yapılmaması, izolasyon tedbirlerinin alınmaması, ilaçlamadan sonra gaz ölçümleri yapılmaması nedeniyle firma sahibi B.Ö'nün ana sorumlu olduğu vurgulandı.

        B.Ö'ye yardım eden E.G'nin de ilaçlama işlemlerinde dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla olayın meydana gelmesinde etken olduğu kaydedildi. İddianamede, ayrıca ilaçlamayı yaptıranların olayın meydana gelmesinde bir etkisinin bulunmadığına işaret edildi.

        Savcı, tutuklu bulunan şüpheliler B.Ö. ile E.G. hakkında, "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet, 5 kişinin zehirlenmesine karşın ise "silahla kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Hazırlanan iddianame, ilgili ağır ceza mahkemesine gönderildi. Şüpheliler B.Ö. ve E.G, ihtisas kurullarından gelen raporlarının ardından yeniden tutuklanmıştı.

        NE OLMUŞTU?

        İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı zehirlenerek hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 5 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken bina da boşaltılmıştı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden ilaçlama firmasında çalışan ve ilaçlamayı yapan firmanın sahibi B.Ö. (47) ve ona yardım eden E.G. (44) tutuklanmıştı. Şüpheliler, daha sonra adli kontrol kararıyla salıverilmişti. Adalet Bakanlığı 5. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Altay bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kalması sonucu hayatını kaybettiği yönünde mütalaa vermişti. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümünün binadaki böcekler için uygulanan ilaca bağlı zehirlenmeyle meydana geldiği yönünde görüş bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Barda solistin öldürüldüğü hesap kavgasında tetiği çeken 14 yaşında!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        600 ton et alacaktı... İş insanı 12.6 milyon TL dolandırıldı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti