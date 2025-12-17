Altay bebek iddianamesi! "Kimyasal silah" vurgusu!

İzmir'de, böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi, 5 kişinin zehirlenmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, 2 şüpheli hakkında "kimyasal silah kullanarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesi ve 5 kişinin zehirlenmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Soruşturmayı yürüten savcı tarafından toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi ve adli tıp ihtisas kurulu raporlarının da yer aldığı 12 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede, apartmanın 4. katında yaşayan daire sakinlerinin ilaçlama için ilgili firmayla 13 bin lira karşılığında anlaştığı belirtildi. İlaçlamanın ardından apartmanda yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de zehirlendiği aktarılan iddianamede, vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı'nın müşteki olarak ifadesine yer verildi.

İkametin ilaçlanacağı, ilacın alt ve üst katlara etkisinin olabileceği hakkında bilgilendirme yapılmadığını savunan Kınalı, ifadesinde şunları belirtti:

"İlaçlama ani yapılan bir işlem oldu. Ağabeyim camları kapatmak için gittiğinde ilaçlama işlemi yapılmıştı. İlaçlama yapan şahıslar ağabeyime 48 saatten önce eve gelinmemesini söylemişler. Bunun dışında tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmadı."

Zehirlenen Gizem Umay Pala da ilaçlamayla ilgili kendisine önceden bilgi verilmediğini, yaşadığı dairenin havalandırma boşluğunun kapatılmadığını ileri sürdü.

Diğer apartman sakini Murat Çelikörs de apartmana ilaçlamayla alakalı herhangi bir uyarı levhası asılmadığını, kendilerine de bilgilendirme yapılmadığını belirtti.

İddianamede, bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. İlaçlama yapılan daire ve binada sistematik bir çalışma yapıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İlaçlama adımlarına uyulmamış, tüm bina sakinleriyle toplantı düzenlenerek yapılacak işin ciddiyeti ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Ayrıca insanlar tam olarak binadan çıkarılmadan, gaz sızıntısını önleyecek gerekli izolasyon sağlanmadan ve diğer dairelerde gerekli önlemler alınmadan ilaçlama yapılmıştır. Binadaki sakinlerinden bazıları, hem ilaçlama günü hem de ilaçlamanın ertesi gününde zehirli gaz ölçüm ve kontrolleri yapılmaksızın apartmanda yaşamlarını sürdürmüş, bir kısmı da bekleme süresi dolmadan evlerine dönmüştür."