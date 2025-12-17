Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 14° Ankara Güneşli 8° İzmir Güneşli 15° Antalya Güneşli 18° Trabzon Parçalı bulutlu 11° Bursa Güneşli 12° Adana Güneşli 19° Diyarbakır Güneşli 13° Gaziantep Güneşli 13° Ağrı Güneşli 4°

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 8°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. ADANA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM HATAY °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 11°C Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 14°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu