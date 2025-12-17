Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağış yok; buzlanma, don ve sis var - 17 Aralık Hava Durumu

        Meteoroloji açıkladı! Yağış yok; buzlanma, don ve sis var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don ve sis bekleniyor

        Giriş: 17.12.2025 - 07:36 Güncelleme: 17.12.2025 - 07:36
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 15°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 11°

        Bursa

        Güneşli 12°

        Adana

        Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Güneşli 13°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

        BURSA °C, 14°C

        Az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 2°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 6°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 14°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 14°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 3°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN °C, 5°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.

        BATMAN °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        MARDİN °C, 10°C

        Parçalı ve az bulutlu

