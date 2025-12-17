Habertürk
        Haberler Dünya ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Venezuela'dan Trump'ın "tehditleri reddediyoruz" yanıtı | Dış Haberler

        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor! Venezuela'dan Trump'ın "tehditleri reddediyoruz" yanıtı

        ABD Başkanı Trump'ın Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını söylemesi ve yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatı vermesine Venezuela'dan yanıt geldi. Venezuela yönetimi Trump'ın "tehditlerini reddediyoruz" yanıtını verdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 08:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 08:37
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Venezuela yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatına yönelik "bu tehditleri reddediyoruz" yanıtını verdi.

        Venezuela hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump’ın Venezuela’ya yönelik söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal eden "ciddi ve pervasız" bir tehdit olduğu vurgulandı.

        "BU TEHDİTLERİ REDDEDİYORUZ"

        Açıklamada, Washington’un bu adımının Venezuela'nın doğal kaynaklarını gasbetmeyi amaçlayan sömürgeci bir girişim olduğu belirtilerek, Caracas yönetiminin, bu durumu Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayette bulunacağı aktarıldı.

        Trump'ın, Venezuela'nın "ABD'den petrol, toprak ve diğer varlıkları çaldığı" suçlamasına ilişkin şu yanıt verildi:

        "Bu tehditleri reddediyoruz. Trump, uluslararası hukuku, serbest ticareti ve seyrüsefer özgürlüğünü ihlal ederek Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’ne karşı son derece ciddi ve sorumsuz bir tehdit savurmuştur. Trump, sosyal medya paylaşımlarında Venezuela’nın petrolünün, topraklarının ve maden zenginliklerinin kendisine ait olduğunu varsaymakta ve bu nedenle ülkenin tüm kaynaklarının derhal kendisine teslim edilmesi gerektiğini savunmaktadır. ABD Başkanı, ülkemize ait zenginlikleri ele geçirmek amacıyla, tamamen akıl dışı bir şekilde Venezuela’ya sözde bir deniz askeri ablukası dayatmayı hedeflemektedir."

        Açıklamada, ABD halkına ve dünya kamuoyuna, "Venezuela'nın zenginliklerini çalmaya yönelik Donald Trump’ın gerçek niyetlerini" bir kez daha ortaya koyan bu aşırı tehdidi her düzeyde reddetme çağrısı da yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trump, ‘Daha önce bizden çalınan tüm petrol, toprak ve diğer varlıklar ABD’ye iade edilene kadar’ şeklindeki sömürgeci söylemini açıkça dile getirmektedir. Venezuela ve ABD halkının da büyük gösterilerle kınadığı üzere, bu yaklaşım devasa yalan ve manipülasyon kampanyalarıyla ülkemizin petrolünü, topraklarını ve madenlerini ele geçirme çabasının bir parçasıdır."

        Venezuela’nın "bir daha asla herhangi bir imparatorluğun sömürgesi" olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Venezuela, halkıyla birlikte ortak refahı inşa etme yolunda ilerlemeye, bağımsızlığını ve egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Venezuela halkı, ordu ve polisle tam bir birlik içinde, topraklarını, doğal zenginliklerini ve özgürlüğünü sınırsız biçimde koruma konusunda kararlıdır. Kurtarıcımız Bolivar’ın sözleriyle ifade edecek olursak: ‘Neyse ki bir avuç özgür insan, güçlü imparatorlukları yenmeyi başarmıştır.’" ifadeleri kullanıldı.

        TRUMP'TAN VENEZUELA PETROL TANKERLERİNİN BLOKE EDİLMESİ TALİMATI

        Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını kaydeden Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

        Söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullanmıştı.

